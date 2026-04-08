CCOO denuncia que un colegio de Santa Úrsula lleva 2 meses sin intérprete de lengua de signos

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este miércoles que en el CEIP San Fernando, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, llevan dos meses sin intérprete de lengua de signos para una docente sorda y su alumnado, lo que ha provocado que las familias hayan convocado una concentración de protesta para este jueves.

Según ha denunciado CCOO en un comunicado, la falta de una respuesta adecuada por parte de la Consejería de Educación "afecta de lleno a la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado, la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de condiciones en el ejercicio de la docencia".

La convocatoria de protesta, ha ahondado, surge ante la ausencia de intérprete de lengua de signos en el aula que permita a una docente sorda desarrollar su trabajo "con normalidad, dignidad y en igualdad de condiciones que el resto de docentes de Canarias".

Tanto las familias como CCOO expresan públicamente su denuncia y su malestar ante la ausencia de respuesta administrativa a las necesidades de inclusión planteadas.

Garantizar la inclusión de la docente

"La Consejería de Educación está obligada a garantizar una prestación adecuada del servicio educativo al alumnado, así como la inclusión, en condiciones de igualdad, de la docente afectada", ha apostillado el sindicato.

Para CCOO no se trata solo de una cuestión técnica o burocrática, sino de garantizar los derechos del alumnado y de la docente, y de hacer que la inclusión en la escuela pública "deje de ser un mero discurso para convertirse en una realidad también para quienes trabajan en ella".

"Tampoco estamos ante un caso aislado, sino ante un problema de fondo que también ocurre en otros centros: la administración no puede hablar de inclusión mientras no garantice apoyos adecuados, estables y realmente válidos que permitan el ejercicio docente en igualdad de condiciones", ha concluido el sindicato.