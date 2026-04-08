De la "primavera al invierno": Canarias afronta un brusco cambio de tiempo con lluvias y descenso de temperaturas

Canarias afronta un nuevo cambio de tiempo con la llegada de una borrasca que dejará lluvias en el norte de las islas, rachas muy fuertes de viento y mal estado de la mar, especialmente a partir del jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, explicó que esta borrasca circulará al oeste de la Península entre el miércoles y el jueves para dirigirse después hacia el archipiélago. “Provocará un aumento de la inestabilidad”, indicó, y precisó que en Canarias dejará “precipitaciones en el norte, con rachas muy fuertes de viento y mal estado de la mar en el archipiélago, especialmente el jueves”.

Previsiones invernales

Para este miércoles, la previsión apunta ya a lluvias en el norte de Canarias y a un descenso térmico en el conjunto del archipiélago. El jueves será una jornada más adversa, con la borrasca ya más cerca y con un empeoramiento claro del estado del mar, donde se esperan olas de más de cinco metros, además de viento intenso.

El viernes continuará la inestabilidad en las islas, con lluvias en el norte de las islas más montañosas y sin descartar alguna precipitación débil en otros puntos del archipiélago. En principio, las temperaturas apenas variarían ese día.

Sin embargo, el cambio más marcado podría llegar durante el fin de semana. Del Campo advirtió de que “el fin de semana podría ser lluvioso debido al paso de un frente” y avanzó que, tras ese frente, “llegará aire frío”. Eso hará que se pase de tener “temperaturas muy altas para la época del año el jueves y el viernes” a “un día muy frío, prácticamente invernal, el domingo y, en menor medida, a comienzos de la próxima semana”.

Aunque la Aemet detalla sobre todo el fuerte contraste térmico en la Península, el organismo enmarca este episodio en una situación de gran variabilidad atmosférica. De hecho, resumió en redes sociales este escenario con una frase muy gráfica: “Del verano al invierno”. Además, añadió: “En primavera es normal que la temperatura varíe bruscamente de un día para otro. Pero este fin de semana el descenso térmico será extraordinario”.

El sábado estará marcado por el paso de un frente y por un cambio importante de tiempo, con precipitaciones que afectarán a buena parte del territorio nacional y con una bajada notable de las temperaturas tras la entrada de una masa de aire frío. En el caso de Canarias, ese escenario de inestabilidad del fin de semana también podría traducirse en nuevas lluvias.

El domingo, según avanzó Del Campo, llegará el ambiente más frío del episodio, con una situación “prácticamente invernal”. La Aemet subraya así la magnitud de un cambio atmosférico muy brusco en apenas unos días, en pleno arranque de abril.