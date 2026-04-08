El Cabildo de Tenerife impulsa el tejido empresarial con 600.000 euros en ayudas para la apertura de nuevos negocios y locales

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles, durante el Consejo de Gobierno, las bases y convocatoria de las subvenciones para el fomentar la creación de nuevas empresas y la expansión de las existentes, una iniciativa que impulsa la consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa, que lidera Krysten Martín.

Esta línea de apoyo cuenta con una partida presupuestaria de 600.000 euros y tiene como objetivo “facilitar la puesta en marcha de actividades económicas por parte de autónomos y micropymes en la isla”.

Krysten Martín refrendó “el compromiso del Cabildo con el motor económico isleño” y en relación a estas subvenciones destacó que “nuestro objetivo es eliminar las barreras financieras que puedan suponer un freno a las buenas ideas, porque no queremos que ningún proyecto viable se quede en un cajón por falta de recursos iniciales”.

La consejera resaltó que “con estas ayudas no solo estamos dando un impulso económico, sino que estamos apostando por un modelo de comercio vivo, que dinamicen nuestros barrios y ciudades”, a lo que agregó que “además, hemos puesto el foco en la cohesión social y el relevo generacional”.

Ayudas

La convocatoria establece un importe base de 1.000 euros por solicitante, pero introduce un sistema de incrementos acumulativos para maximizar el impacto de la inversión: se sumarán 6.000 euros adicionales si la iniciativa conlleva la apertura de un local a pie de calle con acceso directo al público; se otorgan 1.000 euros extra si la solicitante es mujer y otro 1.000 euros si el promotor tiene una discapacidad igual o superior al 30%; y para evitar el cierre de los negocios tradicionales, se concederán 1.000 euros adicionales en casos de traspaso por jubilación del anterior titular. De este modo, un proyecto que cumpla con todos los requisitos de inclusión y ubicación podría percibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros.