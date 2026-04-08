El Cabildo de Tenerife destina 650.000 euros al nuevo punto limpio de Arico
La infraestructura, ubicada en el Complejo Ambiental de Tenerife, tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses y se enmarca en el plan para duplicar la red insular de estas instalaciones
El Cabildo de Tenerife ha adjudicado las obras del nuevo punto limpio del Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico, una actuación presupuestada en 650.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses.
La obra, promovida por el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU. El objetivo es ampliar la red de puntos limpios de la Isla para facilitar a la ciudadanía la entrega de residuos y favorecer su posterior reciclaje.
La consejera del área, Blanca Pérez, señaló que el Cabildo trabaja para ampliar de ocho a 16 el número de puntos limpios en Tenerife. En esa línea, recordó que ya han comenzado las obras en Tegueste, Los Rodeos y San Miguel de Abona.
Por su parte, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, destacó la evolución positiva en el uso de estas instalaciones y apuntó que, a falta de cerrar los datos de 2025, el número de usuarios ha crecido en torno a un 11% respecto a ejercicios anteriores.
Características
El nuevo punto limpio de Arico contará con cerramiento perimetral, puesto de información y vigilancia, una plataforma superior para la instalación de contenedores de distintas fracciones de residuos y otra inferior para facilitar la retirada de contenedores de gran tamaño. Además, dispondrá de una zona cubierta para almacenar materiales y sustancias peligrosas, junto con señalización horizontal y vertical.
Con esta actuación, Arico se sumará a la red de puntos limpios que ya funciona en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Güímar, Adeje, Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava y Arona. El Cabildo mantiene además en marcha otros proyectos en Tegueste, Las Chafiras, Fasnia, Granadilla, Vilaflor, Guía de Isora y Los Rodeos.
El uso de estos puntos limpios es gratuito. El horario actual de servicio es los lunes de 8.00 a 16.00 horas; de martes a viernes, de 8.00 a 20.00; los sábados, de 9.00 a 20.00; y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.
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