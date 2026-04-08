El Cabildo de Tenerife consolida la Finca Las Llanadas como referente regional en la conservación de biodiversidad agrícola

El Cabildo de Tenerife destinará un total de 613.298,67 euros, a través de un encargo, hasta 2029 al mantenimiento de la Finca Las Llanadas, ubicada en el municipio de Los Realejos.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, señala que “se trata de un espacio, de titularidad insular, que durante años permaneció sin cultivar, y que se ha transformado en un enclave estratégico para el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), destinado a la preservación de variedades locales”.

Desde 2021, la finca ha experimentado una metamorfosis técnica: se han optimizado las zonas de cultivo, instalando sistemas de riego localizado de precisión y rehabilitado la edificación principal. Actualmente, el recinto no solo funciona como un banco de germoplasma vivo, sino que se está equipando con laboratorios de caracterización, cámaras de frío y zonas de desecación de semillas.

Un 'arca de Noé'

Valentín González destacó “el valor incalculable de los que se custodia en Las Llanadas”, asegurando que “estamos ante un auténtico ‘arca de Noé’ de nuestra agricultura”.

El consejero pone en valor que “los estudios genéticos realizados confirman que muchas de las variedades que aquí conservamos son únicas de Tenerife; no existen en ningún otro lugar del mundo” y resaltó que “recuperar esta finca de una zona de interfaz urbano-forestal para ponerla al servicio de nuestra soberanía alimentaria es un hito para la biodiversidad de Canarias”.

González asegura que “nuestra prioridad es que el conocimiento no se quede solo en el laboratorio, y por eso, además del rigor científico en el saneamiento de algunas variedades, queremos que Las Llanadas sea un centro vivo de difusión, donde las nuevas generaciones y colectivos agrícolas comprendan que en estas semillas reside parte de nuestra identidad y de nuestra seguridad futura frente al cambio climático”.

Además de la actividad técnica, la Finca Las Llanadas se prepara para ser un centro de interpretación de la biodiversidad. Tras la rehabilitación de su edificación principal —que ahora cuenta con oficinas, almacenes y áreas de limpieza de semillas— el Cabildo prevé abrir las puertas a visitas guiadas para colegios e institutos, convirtiendo la conservación en una herramienta pedagógica para la isla.