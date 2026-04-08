Tenerife cifra en 33,3 millones los daños provisionales causados por la borrasca Therese

El Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de la isla han calculado de forma provisional en 33,3 millones de euros los daños ocasionados por el paso de la borrasca Therese, una cifra que se remitirá al Gobierno de España tras la aprobación de la Declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil.

Así lo avanzaron este miércoles la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, quienes detallaron que la mayor parte de las afecciones se concentran en infraestructuras y en el medio natural.

Ruano precisó que se trata de una estimación inicial y advirtió de que la cuantía previsiblemente aumentará en los próximos días, ya que todavía faltan seis ayuntamientos por remitir su balance de daños. De ellos, solo La Guancha y El Sauzal han optado por no solicitar fondos estatales.

Carreteras, senderos y mobiliario urbano, entre los principales daños

Según explicó Ruano, en el recuento provisional se incluyen tanto las infraestructuras insulares gestionadas por la corporación como las de titularidad municipal. En concreto, los daños vinculados al Cabildo ascienden a 17,7 millones de euros, mientras que los correspondientes a los ayuntamientos suman 15,6 millones.

Dentro de esa evaluación figuran desperfectos en carreteras, pistas, senderos y pequeñas infraestructuras del Parque Nacional del Teide, además de daños en mobiliario urbano, muros, reasfaltados, socavones y falsos techos.

Ruano subrayó que solo en la red de carreteras el coste provisional alcanza ya los 12,6 millones de euros, por lo que la institución espera captar al menos una parte importante de los recursos a través de la financiación estatal.

Tenerife se acogerá a los fondos estatales

El Cabildo ha confirmado que la isla se acogerá a los fondos vinculados a la declaración aprobada por el Ejecutivo central. No obstante, Ruano recordó que la normativa estatal limita la financiación a obras de carácter urgente y ejecutadas por empresas externas, lo que reduce el alcance real de las ayudas.

En ese sentido, apuntó que "lo más probable" es que la administración del Estado no termine cubriendo el 50% del coste total de los trabajos necesarios.

También incidió en el escaso margen de tiempo con el que se ha elaborado esta primera valoración, al asegurar que han tenido "menos tiempo del que duró la borrasca" para cuantificar las afecciones.

Plazo hasta el 27 de abril para afinar la valoración

El consejero de Presidencia indicó además que la Subdelegación del Gobierno remitió este martes un escrito al Cabildo en el que fija como fecha límite el 27 de abril para presentar una cuantificación más detallada de los daños, ajustada a los modelos facilitados por la Administración estatal.

La evaluación de los daños en los centros escolares, en cambio, corresponde al Gobierno de Canarias, por lo que esa parte no se incluye en este primer balance.