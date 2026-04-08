Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeCanón en el anexo del Cabildo de TenerifeAlto al fuego en IránCeladores de la CandelariaImágenes de la misión Artemis IIDeclaración de la Renta Canarias
instagramlinkedin

El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros a la visita del papa León XIV

La visita del pontífice a Tenerife, con un coste mínimo de 15 millones de euros, cuenta con la colaboración económica del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria

León XIV pide que la guerra y la injusticia no nos paralicen en la búsqueda de la paz

León XIV pide que la guerra y la injusticia no nos paralicen en la búsqueda de la paz

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife realizará una aportación de 500.000 euros para asumir parte del coste de la visita del papa León XIV a la isla el próximo 12 de junio. Así lo acordó por unanimidad el pleno del Cabildo en su última sesión, celebrada el pasado 27 de marzo, tal y como ha recordado este miércoles la presidenta de la corporación, Rosa Dávila.

La presidenta del Cabildo ha expuesto que esa aportación de medio millón de euros fue acordada con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, y que ya se "había hablado" con la Conferencia Episcopal y con el Obispado de Tenerife de "la voluntad de colaborar" con la visita de León XIV a las islas.

La visita del pontífice a España, en la que también hará escala en Madrid, Barcelona y Gran Canaria, tendrá un coste de al menos 15 millones de euros, según Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales de este acontecimiento.

En todo caso, deslizó su "sensación" de que el coste final "será más", aunque tienen la "percepción" de que ya está cubierto el 50 % de ese presupuesto con aportaciones de pequeños y grandes benefactores.

Noticias relacionadas y más

Yago de la Cierva, otro de los coordinadores nacionales de la visita del papa, destacó que la colaboración con las administraciones públicas "es muy positiva y muy fluida", y que por el momento sólo el Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife han decidido contribuir económicamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Santa Cruz de Tenerife abre el plazo de inscripción de los viajes 'casi' gratuitos para mayores de 60 años
  3. Colapso en la TF-5 con colas desde la salida de Santa Cruz hasta el aeropuerto de Tenerife Norte
  4. Los caravanistas recurren el veto a estacionar en La Jaca, en Arico
  5. Rescatada tras diez horas herida en el suelo sin poder pedir ayuda en Tenerife
  6. El Romano José Fouto apunta al lleno el domingo
  7. La sanidad canaria planea fichar al exdirector de San Juan de Dios para dirigir la Atención Primaria en Tenerife
  8. Los bocadillos de Tenerife que arrasan en la isla y destacan por su cantidad de relleno: 'Un bocadillo de casi un kilo

El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros a la visita del papa León XIV

Descubren un antiguo cañón del siglo XVI en unas obras junto al Cabildo de Tenerife

Descubren un antiguo cañón del siglo XVI en unas obras junto al Cabildo de Tenerife

Tenerife cifra en 33,3 millones los daños provisionales causados por la borrasca Therese

Tenerife cifra en 33,3 millones los daños provisionales causados por la borrasca Therese

Hallado un antiguo cañón en las obras del anexo al Palacio Insular de Tenerife

Hallado un antiguo cañón en las obras del anexo al Palacio Insular de Tenerife

El restaurante de Tenerife donde la jarea es la especialidad de la casa: sus carnes a la brasa también conquistan a los clientes

El restaurante de Tenerife donde la jarea es la especialidad de la casa: sus carnes a la brasa también conquistan a los clientes

La nueva borrasca activa avisos en Tenerife: rachas de 70 km/h y olas de hasta 5 metros

La nueva borrasca activa avisos en Tenerife: rachas de 70 km/h y olas de hasta 5 metros

¿Cómo sé si tengo que presentar la Declaración de la Renta? Hacienda resuelve la duda que tienen miles de contribuyentes tinerfeños

¿Cómo sé si tengo que presentar la Declaración de la Renta? Hacienda resuelve la duda que tienen miles de contribuyentes tinerfeños

El museo de artesanía de Tenerife incorpora dos piezas bordadas de un traje infantil palestino a sus fondos

El museo de artesanía de Tenerife incorpora dos piezas bordadas de un traje infantil palestino a sus fondos
Tracking Pixel Contents