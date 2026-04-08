El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros a la visita del papa León XIV

El Cabildo de Tenerife realizará una aportación de 500.000 euros para asumir parte del coste de la visita del papa León XIV a la isla el próximo 12 de junio. Así lo acordó por unanimidad el pleno del Cabildo en su última sesión, celebrada el pasado 27 de marzo, tal y como ha recordado este miércoles la presidenta de la corporación, Rosa Dávila.

La presidenta del Cabildo ha expuesto que esa aportación de medio millón de euros fue acordada con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, y que ya se "había hablado" con la Conferencia Episcopal y con el Obispado de Tenerife de "la voluntad de colaborar" con la visita de León XIV a las islas.

La visita del pontífice a España, en la que también hará escala en Madrid, Barcelona y Gran Canaria, tendrá un coste de al menos 15 millones de euros, según Fernando Giménez Barriocanal, uno de los coordinadores nacionales de este acontecimiento.

En todo caso, deslizó su "sensación" de que el coste final "será más", aunque tienen la "percepción" de que ya está cubierto el 50 % de ese presupuesto con aportaciones de pequeños y grandes benefactores.

Yago de la Cierva, otro de los coordinadores nacionales de la visita del papa, destacó que la colaboración con las administraciones públicas "es muy positiva y muy fluida", y que por el momento sólo el Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife han decidido contribuir económicamente.