El Cabildo refuerza al sector primario con el reparto gratuito de astilla forestal en Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha renovado el proyecto de entrega y reparto gratuito de astilla forestal entre asociaciones de agricultores y ganaderos de la Isla, una iniciativa puesta en marcha tras el gran incendio de 2023 y que busca dar salida al material excedente generado en los trabajos forestales, al tiempo que se apoya al sector primario.

Según informó la Corporación insular, el Servicio de Planificación y Proyectos de Medio Natural ha distribuido ya un total de 17.520 metros cúbicos de astilla entre distintas organizaciones agrarias y ganaderas. Entre las entidades beneficiarias figuran ADS Bovino Lechero, ADSG Ovican, Asaga Canarias, la Asociación de Productores Queseros, COAG-Canarias y PALCA, entre otras. En total, se han realizado 1.177 viajes de camiones o furgones desde que comenzó esta línea de trabajo.

La astilla procede principalmente de la gestión de masas de pino radiata, cuya acumulación como biomasa muerta supone un riesgo elevado de incendio forestal, además de favorecer la propagación de plagas y enfermedades en el medio natural.

Gestión del excedente

El Cabildo señala que, una vez agotadas otras vías para dar salida a este material, como las subastas públicas o el reparto directo a particulares para fincas y huertas, se ha optado por priorizar este sistema de entrega gratuita a las asociaciones del sector para gestionar el excedente con mayor eficiencia y reducir los riesgos derivados de su acumulación.

La Corporación insular enmarca esta iniciativa en una estrategia de economía circular y destaca la coordinación entre las áreas de Gestión del Medio Natural y Sector Primario. Además, vincula este trabajo con las actuaciones de restauración ambiental desarrolladas tras el incendio, en las que se ha apostado por la replantación de especies autóctonas, principalmente monteverde, en zonas donde originalmente predominaba este ecosistema.