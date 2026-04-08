El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo no aplica las 35 horas semanales de trabajo, según denuncia realizada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Explica que el mismo día que el Gobierno de España aprobó la implantación de esta norma, el pasado 27 de marzo, el Consistorio firmaba un calendario laboral anual con una jornada de 37,5 horas semanales. El grupo de gobierno que lidera el socialista Juan Antonio García Abreu (PSOE) mantiene silencio al respecto.

Comisiones Obreras va un paso más allá y asegura en un comunicado que el alcalde "se niega a implantar la normativa laboral vigente". Según el sindicato, en Canarias el 99% de la Administración local "ya aplicaba las 35 horas semanales, al igual que la Administración regional, mientras que en el Ayuntamiento de La Victoria se negaban a su implantación".

Suspensión de la negociación

Por este motivo, el sindicato propuso en la mesa de negociación aprobar las 35 horas semanales, otorgando al Consistorio un tiempo para "la adecuación de horarios especiales que garanticen, en todo momento, la prestación de los servicios y la atención a la ciudadanía". La otra opción que planteó el sindicato fue la suspensión de la reunión de la mesa de negociación ante "las amenazas hacia las organizaciones sindicales presentes y al personal al que representan", indica en la nota de prensa. Así, se dio por concluida la negociación.

Comisiones explica que al Ayuntamiento de La Victoria se le cuestionó también "por qué, tras la caída del Decreto Ley 20/2012 que restringía los derechos en el Empleo Público, el grupo de gobierno socialista implantó de forma ilegal y discrecional descuentos de salarios por determinadas bajas de incapacidad temporal para el personal laboral y no así para el personal funcionario".

Conflicto colectivo

En este caso, CCOO también advirtió que daba un plazo para su corrección o presentaría un conflicto colectivo como consecuencia de lo que estima como una aplicación ilegal y contraria al propio convenio del Ayuntamiento, además de discriminatoria con respecto al personal funcionario.

Los sindicatos esperan que "de forma inmediata se reconduzcan las negociaciones en dicho Ayuntamiento, ya que en estos momentos se viene negociando la Valoración de Puestos de Trabajo, la creación de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y su adecuación en el convenio".

En Tenerife, municipios como Arona, Buenavista del Norte, Candelaria, El Sauzal, El Tanque, Güímar, La Orotava, Los Silos, Puerto de la Cruz, San Cristóbal de La Laguna, San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Tegueste y Vilaflor de Chasna cumplen con la normativa laboral vigente y sus trabajadores cuentan con una jornada establecida de 35 horas semanales.