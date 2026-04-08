La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento en Tenerife y heladas en el Teide

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife un predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte e interior, con lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas.

En el resto habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional en medianías del sur por la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, que podrá ser notable localmente en zonas de interior en el caso de las máximas. De hecho, se esperan heladas débiles en la zona del Teide.

También está previsto que el viento sople de forma moderada, con intervalos de fuerte del norte, que girará a noroeste por la tarde. No se descartan rachas puntualmente muy fuertes en la Dorsal, medianías del nordeste y en el extremo noroeste, así como cumbres centrales a últimas horas.

Previsión general

Teniendo en cuenta la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos o cubiertos al norte de las islas de mayor relieve y con lluvias débiles o localmente moderadas de carácter ocasional, sin descartarlas en medianías del sur por la tarde y en Lanzarote y Fuerteventura a últimas horas.

Viento moderado del norte con intervalos de fuerte, por la tarde rolará a noroeste y no se descartan rachas localmente muy fuertes en vertientes noreste y suroeste de las islas montañosas, así como en medianías expuestas. El viento arreciará por la noche, cuando las rachas muy fuertes serán más probables.

Avisos amarillos

Los avisos amarillos que había vigente en el archipiélago por el fuerte oleaje han finalizado a primera hora de esta mañana. Sin embargo, la situación volverá a complicarse nuevamente a partir del jueves, cuando todas las islas estarán en aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros adversos.

Mapa con los avisos amarillos. / Aemet

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora en norte y noroeste de Tenerife. En concreto, en zonas altas y de cumbre, zona de la dorsal, extremo noreste, vertiente sur del área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste. También en el noroeste de Lanzarote y Fuerteventura; en Gran Canaria, en medianías y zonas bajas del oeste, suroeste y noreste, y medianías del sureste; en el este, oeste y medianías al sur de La Gomera; en El Hierro: zonas altas, El Pinar, oeste, y en La Palma, zonas altas y costas este y oeste.

En lo que respecta al oleaje, se espera mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros.