60 velas en la tarta de La Candelaria: El hospital celebra su aniversario y cumple seis décadas como referente en Canarias

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria está de celebración. El pasado 1 de abril se cumplieron 60 años de su inauguración y ese mismo día, pero en 1966, el primer y único edificio del centro abrió sus puertas bajo el nombre de Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Fue uno de los primeros hospitales públicos de las Islas y su puesta en marcha sentó las bases de un nuevo modelo asistencial en Tenerife. Seis décadas después, el complejo hospitalario ha logrado consolidarse como una auténtica referencia sanitaria para toda Canarias. Y ayer, con motivo de este aniversario, se celebró un acto conmemorativo en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, para poner en valor su trayectoria.

Lo que comenzó con diez servicios, 237 camas hospitalarias y un presupuesto de construcción de más de 106 millones, ahora ha evolucionado hasta convertirse en un complejo hospitalario con seis edificios, 50 especialidades y más de 7.500 trabajadores. A lo largo de los años, La Candelaria ha logrado diversos hitos. Desde ser pionero en la implantación de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas hasta convertirse en referente regional y nacional.

Principales hitos

Por ejemplo, la Unidad de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva es una de las áreas en las que más destaca el centro. Este servicio ha permitido situar a Canarias al frente de este tipo de intervenciones cerebrales a nivel internacional. La Candelaria también destaca a nivel nacional por su servicio de Cuidados Paliativos, una especialidad que ya se ha extendido al Hospital del Sur de Tenerife, tanto en Hospitalización como en Atención Domiciliaria. Aunque, quizás, lo más conocido es su programa de trasplante hepático, que comenzó en 1996 y sitúa al centro como referencia regional. De hecho, constituye el acto quirúrgico más complejo que se realiza en el Archipiélago.

Durante la celebración del 60 aniversario, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, subrayó que la actividad asistencial del centro sigue aumentando. En 2025, el hospital registró unas 750.000 consultas y alrededor de 450.000 pruebas diagnósticas. Y en la última década, casi medio millón de personas pasaron por las instalaciones del centro. En concreto, 450.000 pacientes. De cara al futuro, y dado que el hospital presenta limitaciones de espacio para crecer, la consejera anunció que se va a apostar por reforzar los servicios en el Hospital del Sur y el Hospital del Norte, con el objetivo de distribuir la atención ante el aumento de población.

El libro digital 60 años formando parte de tu vida recoge toda la trayectoria del centro. La publicación aúna vivencias, anécdotas e imágenes de profesionales y personas relacionadas con la vida del hospital durante estas seis décadas, así como los hitos más destacados en el ámbito asistencial, docente e investigador. «La idea es que todo el mundo pueda conocer la historia del centro y que, quienes lo deseen, completen su contenido con más imágenes, ya que es un recurso dinámico que contempla esta posibilidad», señaló el gerente de La Candelaria, Óscar Díez, durante el acto institucional del aniversario.

La cara más humana

Historias como la de Chano El Gomero, propietario del primer kiosco de estas instalaciones, o la de Gara Pérez, la primera bebé nacida en Canarias en el año 2000 –cuyo nacimiento, que tuvo lugar en este complejo hospitalario, marcó el inicio del milenio en las Islas–, reflejan el rostro más humano de La Candelaria. De hecho, algunos de los protagonistas de estas anécdotas se dieron a conocer, también, durante el acto conmemorativo.

Uno de ellos fue Ricardo Peña, el primer bebé nacido en el centro, solo un día después de su inauguración. Por ser el primogénito, el Gobierno de Canarias entregó a su familia 5.000 pesetas y una medalla de reconocimiento. Y desde ese momento, su vida ha estado íntimamente ligada al complejo hospitalario.

Una vida ligada al hospital

Sus padrinos de bautizo fueron el primer gerente de la antigua Residencia, Pedro Díez, y la pareja del director del Instituto Nacional de Salud, Manuela Gutiérrez. En la actualidad, su mujer ha trabajado más de 20 años en este centro y su hijo, al igual que él, nació en este hospital. Aunque eso no es todo. Peña pertenece al Consorcio de Bomberos de Tenerife y es habitual que participe en las visitas navideñas que este órgano realiza a los menores hospitalizados en el servicio de Pediatría.

Por su parte, Ana Perdomo, que pertenece a la primera promoción de Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) y cuyo primer contrato laboral fue en este complejo hospitalario, se presentó como fiel testigo de su evolución. «Este momento es para darnos cuenta de todo lo bueno que se ha conseguido en estos 60 años, pero también para trabajar en lo mucho que nos queda», concluyó.