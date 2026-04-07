La ULL y el IAC participan en un catálogo fotométrico de asteroides

La Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han participado en la creación de uno de los mayores catálogos fotométricos de asteroides observados desde España, que recopila información de 6.579 pequeños cuerpos del Sistema Solar.

El estudio, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, incluye asteroides, cometas y satélites irregulares, principalmente del cinturón principal situado entre Marte y Júpiter, según ha informado este martes la ULL en un comunicado.

En el trabajo participa el astrofísico Carlos Hernández Monteagudo, de la ULL y del IAC.

La investigación se basa en los primeros datos del sondeo Javalambre VARiability Survey (J-VAR), realizado con el telescopio del Observatorio Astrofísico de Javalambre.

Análisis de imágenes

Tras analizar más de 30.000 imágenes, el equipo detectó 131.966 objetos en movimiento, correspondientes a 6.579 pequeños cuerpos, y recopiló datos de su reflejo solar en siete filtros.

Estos objetos son restos primitivos del proceso de formación planetaria y permiten estudiar el origen y la evolución del Sistema Solar, agrega la nota.

El trabajo utiliza fotometría multibanda para analizar las diferencias de brillo entre filtros y determinar propiedades de la superficie de los asteroides, distinguiendo tipos como los ricos en carbono o los dominados por silicatos.

El diseño del sondeo también permite estudiar la variación de brillo en el tiempo asociada a la rotación de los asteroides.

Durante el análisis se detectó un objeto no catalogado que, tras comunicarse al Minor Planet Center, fue confirmado como un satélite irregular de Júpiter.

Noticias relacionadas

El equipo prevé ampliar el catálogo con nuevas observaciones y mejorar la clasificación de los asteroides.