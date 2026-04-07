Tenerife impulsa el talento digital con la gala de los Premios Isla

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes la gala del Digital Talents Tour Tenerife, una iniciativa desarrollada junto a Isla Influencia para acercar a los jóvenes universitarios al talento digital, el emprendimiento y las nuevas oportunidades profesionales vinculadas al ámbito tecnológico. La cita principal será la quinta edición de la gala de los Premios Isla, que se celebrará el próximo 11 de abril en el Auditorio Adán Martín, en Santa Cruz de Tenerife. El evento se consolida así como un espacio de referencia para reconocer el talento emergente en el ámbito digital de la isla.

En la presentación participaron la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la concejala de Políticas Sociales, Rosario González; y el director de la Agencia Isla Influencia, Roberto Marthin.

Crecimiento del sector digital

Durante el acto, Rosa Dávila destacó el crecimiento del sector digital en Tenerife y su impacto en el empleo. Según indicó, entre enero y marzo de 2026 se han registrado 8.343 contratos relacionados con el sector digital, reflejo del dinamismo de esta actividad. Además, señaló que el volumen de contratos ha aumentado de forma sostenida, al pasar de 35.449 en 2023 a 41.381 en 2025, lo que supone un incremento del 17 %.

La presidenta del Cabildo subrayó además que iniciativas como los Premios Isla “no solo reconocen el talento existente, sino que inspiran a nuevas generaciones, generan oportunidades y consolidan un ecosistema donde la creatividad, la tecnología y el compromiso social avanzan de la mano”.

Por su parte, Efraín Medina remarcó que la institución trabaja para que el talento joven de Tenerife no solo se forme, sino que también encuentre oportunidades reales para emprender, innovar y desarrollarse profesionalmente en la isla. En este sentido, defendió la necesidad de facilitar recursos y apoyo para transformar ese talento en proyectos viables con impacto.

Reconocimiento a los creadores de contenido

El director de la Agencia Isla Influencia, Roberto Marthin, agradeció la implicación de las administraciones y entidades que hacen posible la celebración de estos premios, nacidos en 2022 para reconocer el trabajo de creadores de contenido y profesionales digitales influyentes en una veintena de categorías. Además, avanzó que esta edición incorpora la categoría Talento Nacional, concebida como un escaparate para jóvenes investigadores y emprendedores españoles con proyección internacional que aplican la ciencia y la tecnología con impacto directo en la vida de las personas.

En la misma línea, Alfonso Cabello puso en valor el momento cultural que vive Canarias y apeló a un uso responsable de los contenidos digitales. Javier Prieto, por su parte, destacó la importancia de este tipo de eventos para reforzar la proyección de la marca Islas Canarias, más allá del tradicional binomio de sol y playa.

También el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, mostró su satisfacción por acoger una nueva edición de los Premios Isla, al considerar que se trata de un proyecto que impulsa durante todo el año el conocimiento, la formación y las oportunidades para la ciudadanía. Rosario González incidió, además, en la labor de concienciación que se desarrollará en esta edición a través de encuentros con jóvenes centrados en la seguridad en internet y las nuevas tecnologías.

Dentro del Digital Talents Tour, ya se han desarrollado varias acciones dirigidas a la juventud, como encuentros en el IES César Manrique, con más de 200 alumnos, y en la Universidad Europea de Canarias. Con este programa, el Cabildo refuerza su apuesta por situar a Tenerife como referente en talento digital y emprendimiento innovador.