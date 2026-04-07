Tenerife celebra los Días Europeos de la Artesanía con más de una veintena de actividades en toda la Isla

Tenerife se suma desde este martes, 7 de abril, a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía 2026 con una programación que se extenderá hasta el día 12 en distintos puntos de la Isla. Bajo el lema ‘Con el corazón en el oficio’, la iniciativa reúne exposiciones, talleres, demostraciones, actividades escolares y encuentros con el objetivo de poner en valor el patrimonio artesanal, su transmisión entre generaciones y su vínculo con la identidad cultural tinerfeña.

La programación fue presentada en el Salón Noble del Palacio Insular por el Cabildo de Tenerife, a través del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT) y la Empresa Insular de Artesanía, en colaboración con distintos ayuntamientos y con iniciativas impulsadas por los propios artesanos y artesanas.

Compromiso con un patrimonio vivo

Durante la presentación, el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, subrayó que esta cita “refuerza el compromiso de Tenerife con la artesanía como un patrimonio vivo, que no solo preserva nuestra historia, sino que también abre nuevas oportunidades de futuro vinculadas a la creatividad, el diseño y el empleo”.

Medina incidió además en que “hablar de artesanía es hablar de identidad, de memoria y de comunidad”, al tiempo que defendió la necesidad de proteger estos oficios y proyectarlos hacia las nuevas generaciones. También puso en valor la implicación de los municipios de la Isla y el papel de los propios artesanos y artesanas como principales protagonistas de unas jornadas que buscan acercar el trabajo manual a la ciudadanía.

Uno de los actos centrales tendrá lugar el 10 de abril en el Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará la entrega de los 28 nuevos carnés de artesano concedidos en la última convocatoria. La jornada incluirá además varias actividades vinculadas al laboratorio creativo Mida Lab, como un showroom, una mesa redonda y un evento Pechakucha.

Programación muy variada

La programación prevista para esta edición combina tradición, innovación y participación ciudadana. A lo largo de estos días, Tenerife acoge propuestas que permiten descubrir tanto oficios históricos como nuevas miradas sobre la artesanía contemporánea. Entre ellas figuran talleres de alfarería, cestería, cerería, decoración textil, bordado o trabajo con lana, así como exposiciones centradas en la indumentaria tradicional, las fibras vegetales o la evolución de determinados oficios.

El MAIT tendrá también un papel destacado con su oferta educativa para escolares y jóvenes, reforzando así su labor de divulgación y conservación del patrimonio artesanal. En este marco se han programado talleres escolares de alfarería, cestería de palma, cochinilla o instrumentos musicales de percusión, además de jornadas de puertas abiertas en el museo.

Entre las actividades singulares destaca la donación al MAIT de dos piezas de indumentaria tradicional palestina con bordado tatreez, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2021. También se incluye la publicación online del Premio Tenerife 2025, concedido a la artista lucense Isabel Somoza por un estudio sobre la estampación de exvotos de cera con técnicas gráficas.

El programa se extiende por municipios como La Orotava, Candelaria, Puerto de la Cruz, La Guancha, El Sauzal, Santa Úrsula, Güímar, La Laguna, Icod de los Vinos, Arona o Adeje, con propuestas pensadas para públicos de distintas edades. De este modo, la Isla vuelve a consolidarse como uno de los territorios con mayor implicación en la conmemoración de los Días Europeos de la Artesanía.

Con esta programación, el Cabildo busca no solo visibilizar el trabajo de los profesionales del sector, sino también fomentar el conocimiento y la valoración social de unos oficios que forman parte del legado cultural de Tenerife y que siguen encontrando espacios de renovación y futuro.