Riesgo de desprendimientos en Canarias: las islas occidentales bajan a prealerta
Entre el 18 de marzo y el 6 de abril, el 112 ha registrado 453 incidentes en las islas relacionados con desprendimientos
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación relativa a los riesgos de desprendimientos en Canarias tras el paso de la borrasca Therese.
En concreto, permanece la alerta Gran Canaria, mientras que baja a prealearta en El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife.
Incidencias
En concreto, desde el pasado 18 de marzo y hasta el 6 de abril, el CECOES 112 ha recibido y gestionado un total de 453 incidentes relacionados con desprendimientos en el conjunto del archipiélago canario.
Por islas, los incidentes se distribuyen de mayor a menor de la siguiente manera: Gran Canaria (243), Tenerife (148), La Palma (37), La Gomera (19), El Hierro (4), Fuerteventura (1) y Lanzarote (1).
Día con más incidentes
El día con mayor número de incidentes registrados fue el 24 de marzo, con un total de 131 desprendimientos. A partir del día 25, se observa un descenso progresivo en el número de incidentes de este tipo, manteniéndose una tendencia general decreciente hasta el final del periodo analizado, con cuatro desprendimientos registrados este lunes.
Recomendaciones
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda:
- Actuar preventivamente en zonas con viviendas, carreteras, senderos u otras infraestructuras expuestas.
- Limpiar los drenajes en zonas con taludes, para evitar la acumulación de agua, y prestar atención a la aparición de grietas nuevas en construcciones o edificaciones, e incluso evacuar estas edificaciones de manera preventiva, en caso de aparición de las mismas.
- Mantener una distancia prudencial con respecto a laderas empinadas, ya que la lluvia puede provocar caída de rocas sin previo aviso.
- Evitar pasar cerca de taludes inestables, o con pendientes > 60º, así como el paso por carreteras bajo estos taludes inestables, o por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados.
- Evitar transitar, refugiarse o parar en carreteras bajo acantilados o taludes.
- Estar atentos a zonas con historial de desprendimientos recientes, ya que estos pueden repetirse.
- Prestar atención a la caída de bloques pequeños, ya que esto es un precursor frecuente para desprendimientos de mayor magnitud.
- No acercarse a las zonas donde se hayan producido desprendimientos, y respetar la señalización de alerta y restricciones de paso que pudieran haberse establecido.
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