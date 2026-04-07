Riesgo de desprendimientos en Canarias: las islas occidentales bajan a prealerta

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación relativa a los riesgos de desprendimientos en Canarias tras el paso de la borrasca Therese.

En concreto, permanece la alerta Gran Canaria, mientras que baja a prealearta en El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife.

Incidencias

En concreto, desde el pasado 18 de marzo y hasta el 6 de abril, el CECOES 112 ha recibido y gestionado un total de 453 incidentes relacionados con desprendimientos en el conjunto del archipiélago canario.

Por islas, los incidentes se distribuyen de mayor a menor de la siguiente manera: Gran Canaria (243), Tenerife (148), La Palma (37), La Gomera (19), El Hierro (4), Fuerteventura (1) y Lanzarote (1).

Día con más incidentes

El día con mayor número de incidentes registrados fue el 24 de marzo, con un total de 131 desprendimientos. A partir del día 25, se observa un descenso progresivo en el número de incidentes de este tipo, manteniéndose una tendencia general decreciente hasta el final del periodo analizado, con cuatro desprendimientos registrados este lunes.

Un desprendimiento en La Gomera. / E. D.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda: