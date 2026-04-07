El papa León XIV visitará Tenerife el 12 de junio: la asistencia será gratuita, pero requiere inscripción previa

La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio ya tiene una condición para quienes quieran verlo en la capital. La asistencia será gratuita, pero requerirá inscripción previa en la mayoría de actos. El viaje, previsto del 6 al 12 de junio, incluirá también paradas en Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, pero el Archipiélago tendrá un papel destacado dentro del mensaje del pontífice.

La organización ha confirmado que todas las personas interesadas en asistir deberán registrarse, ya sea de forma individual o a través de grupos como parroquias, colegios o movimientos religiosos. El sistema de inscripción se activará en la web oficial del evento en cuanto la autorice la Santa Sede y permitirá controlar el aforo, organizar los espacios y prever necesidades logísticas.

Aun así, algunos actos en espacios abiertos permitirán el acceso sin inscripción, aunque registrarse será clave para garantizar el sitio.

Canarias, símbolo de "caridad" en el mensaje del papa

Dentro del significado global del viaje, Santa Cruz de Tenerife representarán el valor de la "caridad", frente a otros ejes como la unidad (Madrid) o la belleza (Barcelona). Por su parte, el responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Josetxo Vera, ha explicado que el lema elegido para el viaje, 'Alzad la mirada' es una "llamada a la sociedad española a salir de sus preocupaciones diarias e ir más allá, a través de la contemplación y la apertura a los demás".

Además, ha añadido que "en ese 'alzad' se encuentra la sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad (Madrid), belleza (Barcelona) y caridad (Canarias y Tenerife)".

El logotipo, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa, está construido como "un círculo abierto en acción donde las figuras humanas no están estáticas, sino enlazadas, sosteniéndose y proyectándose hacia arriba. Eso simboliza comunidad, encuentro y apoyo mutuo. No es solo estar juntos, sino avanzar juntos".

La Virgen de la Almudena en el centro "actúa como eje y corazón del movimiento", ha destacado Vera, que ha señalado que en el logotipo también aparecen lugares icónicos de las sedes del viaje: en Madrid, la puerta de Alcalá; en Barcelona, la Sagrada Familia, y en Canarias y Tenerife, el mar.

Transparencia y buen gobierno

Desde la organización se ha diseñado un sistema de transparencia y buena gobernanza de los recursos y se ha acordado un sistema de contabilidad homologado para todos los comités organizadores -hay un comité nacional y cuatro diocesanos- para que la gestión se haga con criterios armonizados.

Asimismo, se han establecido tres tipos de gastos: menores, intermedios y grandes contratos. Los primeros serán responsabilidad del centro gestor con supervisión del área financiera; los segundos exigirán al menos la presentación de tres presupuestos posibles, y los terceros requerirán de un proceso de licitación abierto, salvo excepciones justificadas por falta de tiempo.

Todos los movimientos estarán auditados por la consultora Ernst & Young (EY) para garantizar la transparencia, y finalmente se realizará un estudio del impacto económico en España del viaje del papa.