El papa León XIV visitará Tenerife el 12 de junio: recorrido por Santa Cruz y misa histórica en el puerto

La visita del papa León XIV a Tenerife ya tiene fecha clave: será el viernes 12 de junio, dentro de su viaje pastoral a España. La jornada estará marcada por dos grandes actos en Santa Cruz de Tenerife, como son un recorrido por la ciudad para saludar a los vecinos y una misa multitudinaria en el puerto capitalino.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha confirmado que el Vaticano ha aceptado la propuesta de que el pontífice recorra varias calles antes de la celebración religiosa. "La idea es que entre por algún barrio y recorra el centro para que los ciudadanos puedan verlo directamente", señaló.

Un recorrido histórico por la capital tinerfeña

Aunque el itinerario exacto aún no está cerrado —una decisión que corresponde al Vaticano—, el Ayuntamiento ya trabaja en la organización de un recorrido que permitirá a miles de personas ver de cerca al papa.

Será un momento histórico: nunca antes un papa ha visitado Tenerife, lo que convierte esta jornada en uno de los acontecimientos más relevantes para la ciudad en décadas.

Misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz

Tras el recorrido urbano, el papa presidirá la eucaristía final de su viaje a España en el puerto de la capital. El acto se celebrará en la antigua terminal de contenedores de La Candelaria, junto al Auditorio de Tenerife.

Se espera una asistencia de entre 40.000 y 50.000 personas, muy por encima de otras opciones barajadas como el estadio Heliodoro Rodríguez López, descartado por su menor capacidad.

La visita de León XIV a Canarias responde al deseo de su predecesor, Francisco, de visibilizar la realidad migratoria en las islas.

En este contexto, el pontífice podría visitar espacios vinculados a la acogida de migrantes, como el centro de Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, o proyectos sociales en barrios de la capital.

Itinerario por España antes de llegar a Tenerife

El viaje pastoral comenzará el 9 de junio en Madrid y continuará por Barcelona, donde el papa celebrará una misa en la Sagrada Familia. Posteriormente se trasladará a Gran Canaria antes de culminar su visita en Tenerife.

Aunque el programa definitivo aún no es oficial, se estudian otras paradas en la isla, como una visita a La Laguna o encuentros con colectivos sociales. También está sobre la mesa la posible presencia de la Virgen de Candelaria en la misa final, una decisión que dependerá de la organización eclesiástica.