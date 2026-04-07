Nuevo hotel en Puerto de la Cruz: Accor desembarca en Canarias con su primer hotel bajo la marca Ibis Styles

Accor ha anunciado su desembarco en Canarias tras la firma de un acuerdo con Stay Unique para el desarrollo del primer hotel que operará bajo la marca Ibis Styles Puerto de la Cruz (Tenerife) a partir de mediados de 2027, según un comunicado.

Este proyecto, que se desarrollará bajo un modelo de franquicia y Stay estará a cargo de la operación, contempla una renovación integral del establecimiento para adaptarlo a los estándares de la enseña.

Así, el futuro Ibis Styles Puerto de la Cruz contará con 101 habitaciones, además de lobby bar, restaurante, piscina exterior, gimnasio y parking, junto con una sala multiusos para eventos y reuniones.

"La llegada a Canarias era un paso obligado en nuestra hoja de ruta para España y hacerlo con un proyecto tan ilusionante en Puerto de la Cruz es todo un acierto", ha valorado el vicepresidente de Desarrollo de España y Portugal de Accor, Coré Martín.

Expansión en La Península

Con esta nueva apertura y nuevo destino, Accor ha destacado que continúa consolidando su liderazgo en el segmento economy a través de la marca Ibis Styles.

Actualmente, el gigante francés cuenta con una red de hoteles de las marcas Ibis Styles, Ibis e Ibis Budget, que asciende a 80 establecimientos en España --15 de ellos Ibis Styles-- y 25 en Portugal --4 de ellos Ibis Styles--, lo que suma un total de 105 hoteles de Ibis Family y 10.892 habitaciones en Iberia.