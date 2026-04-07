De 200 a 1.000 euros: la DGT se pone seria con los tinerfeños que usen patinetes eléctricos y no cumplan con estos requisitos

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h. Desde el pasado mes de enero, una nueva normativa obliga a inscribir VMP en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este tipo de vehículos tiene prohibido circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. Además, deben cumplir las mismas tasas de alcohol y prohibición de drogas que el resto de conductores.

Requisitos para los VMP

Estos vehículos de movilidad deben disponer de sistema de frenado, dispositivo de advertencia acústica (timbre) y luces y dispositivos reflectantes tanto traseros como delanteros. El uso del casco es recomendable aunque la ordenanza municipal no lo contemple como obligatorio y el seguro de responsabilidad civil.

En este tipo de movilidad, tampoco está permitido llevar auriculares puestos, ni hacer uso del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico mientras se va circulando. Los conductores que incumplan esta normativa se enfrenta a multas de 200 euros. Además, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede acarrear sanciones que oscilan entre 500 y 1.000 euros y la inmovilización del vehículo.

El mantenimiento de estos vehículos es fundamental y cumplir con la normativa establecida también. Por ello, conducir por la noche sin alumbrado o prendas reflectantes, o no llevar casco, si la ordenanza municipal lo contempla también está multado con 200 euros.

Mantenimiento

La Dirección General de Tráfico (DGT) también recuerda que este tipo de vehículos necesitan un mantenimiento periódico para garantizar una circulación segura. En el caso en el que las ruedas muestre desgaste o perdida de aire, la batería haya perdido autonomía o el patinete tenga alguna pieza rota, lo aconsejable es dejar de circular y acudir a un taller. Además, los neumáticos son al base del vehículo y, por ello, conviene revisar con frecuencia el estado y la presión.

"En su limpieza use un trapo húmero evitando las zonas eléctricas. Nunca realice la carga durante la noche, por si se recalienta y se incendia. La carga se debe realizar antes de que la batería se descargue por completo y nunca si el patinete está mojado o hay humedad", aconseja la DGT.

Los propietarios pueden recibir hasta 800 euros de multas

Tras la reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, los propietarios de los VMP que no cumplan con la normativa se enfrentan a sanciones entre 202 y 610 euros para quienes no tengan seguro y quienes circulen en patinete sin seguro obligatorio las multas oscilan entre 250 y 800 euros.

La DGT busca mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en este tipo de movilidad cada vez más común, especialmente en las ciudades.