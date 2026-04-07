De 200 a 1.000 euros: la DGT se pone seria con los tinerfeños que usen patinetes eléctricos y no cumplan con estos requisitos
La DGT recuerda que los VMP deben cumplir con la normativa
Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h. Desde el pasado mes de enero, una nueva normativa obliga a inscribir VMP en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Este tipo de vehículos tiene prohibido circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. Además, deben cumplir las mismas tasas de alcohol y prohibición de drogas que el resto de conductores.
Requisitos para los VMP
Estos vehículos de movilidad deben disponer de sistema de frenado, dispositivo de advertencia acústica (timbre) y luces y dispositivos reflectantes tanto traseros como delanteros. El uso del casco es recomendable aunque la ordenanza municipal no lo contemple como obligatorio y el seguro de responsabilidad civil.
En este tipo de movilidad, tampoco está permitido llevar auriculares puestos, ni hacer uso del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico mientras se va circulando. Los conductores que incumplan esta normativa se enfrenta a multas de 200 euros. Además, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede acarrear sanciones que oscilan entre 500 y 1.000 euros y la inmovilización del vehículo.
El mantenimiento de estos vehículos es fundamental y cumplir con la normativa establecida también. Por ello, conducir por la noche sin alumbrado o prendas reflectantes, o no llevar casco, si la ordenanza municipal lo contempla también está multado con 200 euros.
Mantenimiento
La Dirección General de Tráfico (DGT) también recuerda que este tipo de vehículos necesitan un mantenimiento periódico para garantizar una circulación segura. En el caso en el que las ruedas muestre desgaste o perdida de aire, la batería haya perdido autonomía o el patinete tenga alguna pieza rota, lo aconsejable es dejar de circular y acudir a un taller. Además, los neumáticos son al base del vehículo y, por ello, conviene revisar con frecuencia el estado y la presión.
"En su limpieza use un trapo húmero evitando las zonas eléctricas. Nunca realice la carga durante la noche, por si se recalienta y se incendia. La carga se debe realizar antes de que la batería se descargue por completo y nunca si el patinete está mojado o hay humedad", aconseja la DGT.
Los propietarios pueden recibir hasta 800 euros de multas
Tras la reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, los propietarios de los VMP que no cumplan con la normativa se enfrentan a sanciones entre 202 y 610 euros para quienes no tengan seguro y quienes circulen en patinete sin seguro obligatorio las multas oscilan entre 250 y 800 euros.
La DGT busca mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en este tipo de movilidad cada vez más común, especialmente en las ciudades.
- Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- El papa León XIV recorrerá varias calles de Santa Cruz de Tenerife para saludar a los vecinos
- La Aemet prevé lluvias ocasionales y temperaturas mínimas en descenso este lunes en Tenerife
- El tranvía de Tenerife sufre dos accidentes en una hora: dos turismos afectados, uno atravesado en la vía
- El silo de grano de Santa Cruz de Tenerife no logra salvarse del derribo: el Colegio de Arquitectos acusa al Puerto de bloquear su reutilización
- El Teide resucita en Semana Santa: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pequeños terremotos en tres días
- La sumisión total que imponía el gurú en la secta desarticulada en Tenerife
- Recuperan un cadáver frente a la costa de Santiago del Teide