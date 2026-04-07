La licitación de la piscina cubierta de Candelaria llega casi 12 años después

La licitación de la obra de la piscina cubierta de Candelaria es «un hito» debido a «la extraordinaria relevancia que supone para el municipio», según la alcaldesa, Mari Brito. Se trata de «una de las infraestructuras más esperadas» de la Villa Mariana cuyo concurso de ejecución recoge el Diario Oficial de la Unión Europea en su edición del jueves pasado, por un importe cercano a los diez millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. El periodo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de mayo.

La piscina municipal cubierta de Candelaria se levantará sobre un solar de 3.210 metros cuadrados, actualmente destinado a aparcamiento público, situado entre la avenida de Los Menceyes y las calles Francia, Alemania y Batayola. Es decir, en la cabecera sur de la rambla Los Menceyes, junto al CEIP Punta Larga. El proyecto prevé la construcción de una piscina cubierta de nueva planta dotada con dos vasos, uno de 25 por 12,50 metros y otro de 10,25 por 12,50 metros, concebidos para usos polivalentes y de enseñanza.

Además, incluirá vestuarios, gimnasio, salas para actividades dirigidas y una planta de aparcamientos con capacidad para 63 vehículos, así como plazas situadas en el exterior del recinto. En la planta alta se ubicará la zona de cardiomusculación, equipada con maquinaria fija, así como distintos espacios destinados al desarrollo de actividades adaptadas a diferentes públicos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Candelaria continúa avanzando en la materialización de un equipamiento estratégico que contribuirá a mejorar los servicios públicos, ampliar las opciones para la práctica deportiva y seguir elevando la calidad de vida de vecinos y vecinas.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, subrayó que «se trata de un nuevo proyecto en el que se ha trabajado durante años, superando numerosos obstáculos a lo largo del camino». La regidora quiso agradecer «el desempeño del personal que lo ha hecho posible, sin duda, un trabajo comprometido y serio», con una mención especial al secretario municipal, Octavio Fernández.

Por su parte, el concejal de Planificación y Gestión Urbanística, Reinaldo Triviño, destacó que la publicación de esta licitación «supone un paso firme y decisivo para dotar a Candelaria de una infraestructura muy necesaria, que permitirá reforzar la oferta deportiva municipal, fomentar hábitos de vida saludables y atender una demanda histórica de la ciudadanía que siempre hemos entendido como prioritaria entre nuestros compromisos con los vecinos y vecinas».

Un poco de historia

La piscina municipal cubierta es una idea que da a conocer el último Gobierno municipal que presidió José Gumersindo García en 2014 y que incluyó el PSOE en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones municipales en 2015. El 31 de julio de 2014 el Pleno aprobó inicialmente el estudio de viabilidad y en la misma sesión se aseguró que estaría terminada en dos años, que se realizaría por concesión administrativa y que su coste rondaría los seis millones. El 18 de septiembre de 2018, tras años de polémica impulsada por la oposición a los gobiernos socialistas municipales del momento argumentando presuntas irregularidades e ilegalidades, así como de decisiones judiciales, la Mesa de Contratación acordó declarar desierta la licitación.

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Después de este revés, que terminó en la vía judicial con sentencia a favor del Ayuntamiento, en enero de 2023 tuvo lugar la adjudicación de la redacción del proyecto que ahora sale a licitación y que ha requerido adaptar el coste a través de la actualización de los precios, teniendo en cuenta que la primera convocatoria quedó desierta.