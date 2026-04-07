Landmar Hotels entra en Best Workplaces 2026 y sitúa a Tenerife en el mapa nacional del talento

Landmar Hotels ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España tras incorporarse al ranking nacional Best Workplaces 2026, elaborado por Great Place to Work® España. La compañía ha alcanzado el puesto 11 en la categoría de organizaciones de 501 a 1.000 personas trabajadoras, siendo además la única cadena hotelera presente en esta categoría del ranking nacional.

Este reconocimiento sitúa a Landmar Hotels entre las organizaciones mejor valoradas del país por la experiencia de sus equipos y refuerza la presencia de empresas con base en Canarias dentro de una clasificación de alcance estatal.

El ranking Best Workplaces reconoce cada año a las empresas con mejores entornos laborales a partir de la percepción de sus empleados y empleadas y del análisis de su cultura organizativa. En esta edición, Great Place to Work® ha analizado 473 compañías de distintos tamaños y sectores, contando con la opinión de 431.221 trabajadores y trabajadoras, lo que convierte esta edición en la de mayor alcance hasta la fecha.

En el caso de Landmar Hotels, el reconocimiento nace directamente de la experiencia y valoración de las personas que forman parte de la compañía. La empresa ha obtenido un Trust Index de 76 puntos, mientras que el 84% de su plantilla afirma que Landmar Hotels es un excelente lugar para trabajar.

Entre los datos más destacados del estudio, un 88% de las personas encuestadas asegura sentirse orgullosa de decir que trabaja en Landmar Hotels, un 86% afirma querer seguir trabajando en la compañía durante mucho tiempo y un 81% la recomendaría a familiares y amistades como un excelente lugar para trabajar. Además, el 88% considera excelente el servicio que ofrece la empresa a sus clientes.

Landmar Hotels entra en Best Workplaces / E. D.

Para Juan Pedro Marrero, Director de Personas de Landmar Hotels, este reconocimiento “tiene un valor muy especial porque nace de la voz de nuestro propio equipo. Que las personas que forman Landmar Hotels nos sitúen entre las mejores empresas para trabajar en España es una señal clara de que estamos construyendo una cultura sólida, coherente y con propósito”.

Marrero subraya además que este hito “no habla solo de clima laboral, sino también de compromiso, de sentimiento de pertenencia y de una manera de hacer las cosas en la que las personas ocupan un lugar central”. La entrada de Landmar Hotels en este ranking adquiere una relevancia especial dentro del sector turístico, un ámbito en el que cada vez cobra más importancia la capacidad de atraer, desarrollar y fidelizar talento.

“En un sector tan exigente como el nuestro, cuidar a las personas no es algo accesorio: es parte de la estrategia y también parte del resultado”, añade Juan Pedro Marrero. “Detrás de cada experiencia que ofrecemos hay equipos comprometidos, profesionales que creen en lo que hacen y una cultura que queremos seguir fortaleciendo”. Con este reconocimiento, Landmar Hotels reafirma su apuesta por seguir desarrollando un entorno de trabajo que prioriza el bienestar de las personas como motor del proyecto.

Acerca de Landmar

Landmar Hotels cuenta con dos alojamientos en la costa oeste del sur de Tenerife, junto a los acantilados de Los Gigantes. El hotel Landmar Playa La Arena, con espectaculares vistas al mar, ofrece instalaciones deportivas, un thalasso al aire libre y el exclusivo Servicio Platinum, ideal para parejas o amigos que buscan una experiencia única. Landmar Costa Los Gigantes, uno de los family resorts con más espacios abiertos de Canarias, destaca por la amplitud de sus suites e instalaciones, la diversión de los niños con Landi y el relax de toda la familia con su completo spa.

Ambos hoteles se distinguen por una gastronomía de calidad con un todo incluido de primer nivel, un servicio cercano y la promesa de unas vacaciones memorables.