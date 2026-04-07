HiperDino Fañabé estrena secciones y servicios renovados como un modelo de eficiencia y modernidad en el sector de la alimentación en Tenerife Sur

HiperDino continúa este 2026 desarrollando su plan de modernización y actualización de sus establecimientos, a través del departamento de Obras, y por ello, esta semana ha presentado el resultado final de las obras de reformas del HiperDino Fañabé en el sur de Tenerife en el municipio de Adeje.

Así, este establecimiento se ha venido sometiendo desde el 13 de enero, a un potente plan de reformas que con un presupuesto de 1,5 millones de euros, ha consistido no solo en la mejora y en la adecuación de su fachada, sino también de su zona de ventas que sobre una superficie de 931 metros cuadrados alberga además de los habituales lineales de productos, las secciones de carnicería, charcutería, panadería, frutas y verduras, perfumería, bodega, zona de ecológicos y congelados.

Para el director del Departamento de Obras, Agustín Estades, “esta obra es un ejemplo más de la potente apuesta que HiperDino está realizando en sus establecimientos, con reformas integrales y con reformas parciales, que en definitiva vienen a poner al día a las tiendas para que éstas ofrezcan un servicio más eficiente, más atractivo y más funcional a nuestros clientes. HiperDino no escatima en calidad, y por ello, todos nuestros proyectos de reformas se sustentan en modelos eficientes que redundan en una mejora de la gestión y de la operativa, y además, lo hacemos cuidando la estética, moderna, luminosa, que apuesta por elementos acordes al entorno en el que se encuentra el establecimiento”.

Interior del supermercado. / E. D.

HiperDino Fañabé se encuentra construido sobre una superficie total de 1.235 metros cuadrados. Ubicado en la calle Lanzarote, s/n, en esta localidad del sur de Tenerife, ofrece una amplia gama de productos frescos, y envasados que no sólo dan cobertura a los residentes del municipio de Adeje, sino también a los miles de turistas que se alojan en esa zona. Por ello, además ofrece un horario amplio para adecuarse a la demanda comercial en esa localidad, abriendo de lunes a domingo de 09:00 a 22:00 horas.

Con cerca de medio centenar de empleados, este establecimiento también se distingue por sus secciones de frescos, garantizando así productos de calidad, de cercanía y kilómetro cero, tan valorados por los residentes de dicha localidad como por los turistas.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

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A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.