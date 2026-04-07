FEPECO advierte sobre el absentismo laboral descontrolado

La relación entre el absentismo laboral y la escasez de trabajadores ya no admite matices ni excusas, es directa, evidente y profundamente dañina para la economía y la productividad. Mientras empresas de todos los sectores económicos, especialmente en la construcción, claman por la falta de mano de obra, la realidad es que miles de horas de trabajo se pierden cada día por ausencias repetitivas que nadie, especialmente los responsables públicos y las administraciones competentes, parecen dispuestas a atajar con firmeza, seriedad y rigor profesional.

No se trata de cuestionar contingencias o bajas médicas reales ni derechos laborales consolidados, sino de señalar un problema creciente que se ha normalizado peligrosamente. El absentismo injustificado se ha convertido en una losa que asfixia a las empresas, especialmente a las pymes y microempresas, obligadas a asumir sobrecostes, reorganizar plantillas y en muchos casos, renunciar a oportunidades de crecimiento por pura falta de personal disponible.

El resultado es un mercado laboral distorsionado, por un lado, empresas desesperadas por contratar, por otro, trabajadores que no cumplen con sus responsabilidades de forma sistemática. Esta contradicción está erosionando la competitividad, debilitando la cultura del esfuerzo y la responsabilidad, generando un agravio comparativo intolerable para quienes sí cumplen con su trabajo día tras día.

La inacción institucional agrava el problema. Falta control, falta inspección y sobre todo, falta valentía política para abordar una situación que empieza a ser estructural. No basta con discursos complacientes ni con estadísticas maquilladas, es imprescindible actuar con determinación, reforzar los mecanismos de supervisión y penalizar, en su caso si existieran, los abusos.

Si no se corrige esta deriva, el absentismo seguirá alimentando la escasez de trabajadores, frenando la actividad económica y castigando a quienes sostienen el sistema con su compromiso. La responsabilidad es colectiva, pero la solución exige decisiones firmes e inmediatas.