Colapso en la TF-5 con colas desde la salida de Santa Cruz hasta el aeropuerto de Tenerife Norte

La movilidad en Tenerife es un problema más que reconocido. El parque móvil aumenta mientras el sistema viario de la Isla se mantiene igual, lo que provoca una masificación de vehículos en muchas de las vías. Los dos puntos más importantes de circulación, las autopista del Sur y Norte de Tenerife, se enfrentan cada día a esta situación.

Durante la jornada de este martes, la TF-5 ha vivido largas colas que recorren los kilómetros entre Santa Cruz y Guamasa. Las retenciones llegaron por momentos hasta el municipio de Tacoronte.

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Colas vistas desde las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife / Cámaras de tráfico del Cabildo

Cámaras de tráfico con colas desde Santa Cruz a Taco / Cámaras de tráfico del Cabildo

Desde las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife se pudo ver las retenciones a partir de las 15:00 de la tarde. Las inclemencias meteorológicas en el norte de Tenerife, donde se vivieron los primeros chubascos del frente frío que se acerca a la Isla, se sumaron a la cantidad de coches sobre la vía, dos hechos fundamentales para explicar las colas.