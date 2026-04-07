Canarias tendrá menos lluvia y más calor: una herramienta de la ULL ya lo anticipa

Canarias tendrá menos lluvia, más calor y una mayor presión sobre el agua antes de que acabe el siglo. Anticipar ese escenario con la mayor precisión posible es el objetivo de SICMA Canarias, una plataforma desarrollada por la Universidad de La Laguna (ULL) que acaba de recibir el Chris Binnie Award for Sustainable Water Management 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados en gestión sostenible del agua.

La herramienta permite prever cómo evolucionará el ciclo del agua en el Archipiélago hasta el año 2100, un dato clave en un territorio donde la escasez hídrica, la irregularidad de las lluvias y el aumento de la demanda se han convertido en un reto cada vez más urgente. Según la ULL, la plataforma ofrece proyecciones de alta resolución adaptadas a la complejidad geográfica y microclimática de las Islas.

Una herramienta para anticipar el futuro del agua

SICMA Canarias es de acceso libre y combina modelos climáticos avanzados con una resolución de hasta 100 por 100 metros, lo que permite analizar con gran detalle variables como las precipitaciones, las temperaturas, la evapotranspiración y el balance hídrico. Esa información está pensada para ayudar en la planificación hidrológica y en la toma de decisiones públicas.

El proyecto integra diez modelos del programa internacional CMIP6 y cuatro escenarios socioeconómicos, con el objetivo de estimar cómo puede cambiar la disponibilidad de agua en Canarias en función del avance del cambio climático y de la evolución de la demanda.

Un premio internacional inédito para un proyecto español

El galardón concedido por la Institution of Civil Engineers distingue trabajos con impacto social a través de una gestión más sostenible del agua. La propia institución explica que este premio reconoce proyectos, políticas o investigaciones que hayan beneficiado a la sociedad mejorando la sostenibilidad hídrica.

La Universidad de La Laguna subraya que este reconocimiento sitúa a Canarias en el mapa internacional de la innovación hídrica y climática. La plataforma fue presentada como una herramienta clave para afrontar un escenario de menos precipitaciones, más aridez y una presión creciente sobre los recursos hídricos insulares.

Investigación hecha en Canarias con impacto global

SICMA Canarias ha sido desarrollada junto a la Fundación para la Investigación del Clima y la empresa Meteogrid, en el marco del proyecto europeo ARSINOE, centrado en adaptación climática. El equipo está liderado por el catedrático Juan Carlos Santamarta Cerezal, junto a la investigadora Noelia Cruz Pérez y otros especialistas vinculados a la ULL.

La entrega oficial del premio está prevista para el 2 de julio de 2026 en Londres, un reconocimiento que refuerza el papel de la Universidad de La Laguna como referente en investigación climática y gestión sostenible del agua en territorios insulares.