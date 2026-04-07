El Cabildo de Tenerife impulsa un convenio para reforzar la coordinación en las emergencias de Protección Civil

El Cabildo de Tenerife suscribió un convenio de cooperación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para mejorar la coordinación y la gestión de las emergencias de Protección Civil en toda la Isla. El acuerdo, promovido a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, busca reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones públicas ante situaciones de riesgo y avanzar hacia un modelo más eficaz y coordinado.

La iniciativa permitirá articular un sistema de colaboración entre el Cabildo y los ayuntamientos que decidan adherirse, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida, homogénea y eficiente ante emergencias, al tiempo que se refuerza la seguridad de la población, la protección de los bienes y la conservación del medio ambiente.

La consejera insular, Blanca Pérez, destacó que este convenio supone “un paso decisivo” para fortalecer el sistema insular de emergencias, al fomentar la cooperación entre administraciones y optimizar los recursos disponibles. En este sentido, subrayó la necesidad de seguir avanzando hacia una gestión más coordinada, especialmente en un territorio como Tenerife, expuesto a riesgos naturales y a fenómenos asociados al cambio climático.

Adhesión voluntaria de los municipios

El convenio prevé la adhesión voluntaria de los municipios de la isla y establece diferentes mecanismos de cooperación basados en la planificación conjunta, el uso compartido de recursos y la formación continua del personal técnico, responsables municipales y voluntariado.

Entre las principales medidas figura la elaboración y actualización de los planes municipales de protección civil, en coordinación con el Plan Territorial Insular de Emergencias (Pein), además del desarrollo de sistemas tecnológicos comunes para la gestión de alertas y la organización de simulacros y ejercicios conjuntos.

Además, el Cabildo prestará asistencia técnica y facilitará recursos materiales y humanos a los municipios, sobre todo a aquellos con menor capacidad operativa, reforzando así el principio de solidaridad intermunicipal. Por su parte, la Fecam se encargará de promover la adhesión de los ayuntamientos y de canalizar su participación en los órganos de coordinación y grupos de trabajo que se creen en el marco de este acuerdo.

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, valoró la iniciativa del Cabildo por contar con la participación activa de los municipios en la elaboración del convenio y destacó la importancia del consenso institucional para seguir avanzando en materia de protección civil. A su juicio, la actualización de los Planes de Emergencia Municipales (Pemu) representa un eje fundamental para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier situación de riesgo en el ámbito local.

Brito señaló además que este trabajo permitirá establecer un modelo de referencia que podrá trasladarse al resto de municipios del archipiélago y defendió que herramientas de este tipo contribuyen a reforzar la capacidad de prevención y actuación de las administraciones locales. “La seguridad de las personas debe situarse siempre como la máxima prioridad en la acción pública”, remarcó.

El acuerdo también pone el foco en la sensibilización ciudadana, a través de campañas de prevención de riesgos y autoprotección, así como en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y no supondrá un incremento del gasto público para las administraciones firmantes, que asumirán los compromisos adquiridos con sus propios medios.

Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife refuerza su apuesta por un modelo de gestión de emergencias más eficiente, coordinado y adaptado a los nuevos desafíos derivados de los riesgos naturales y climáticos.