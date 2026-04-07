Los bocadillos de Tenerife que arrasan en la isla y destacan por su cantidad de relleno: "Un bocadillo de casi un kilo"
La contundencia de los bocadillos se convierte en todo un reto para los clientes
En Tenerife hay u lugar por el que muchas personas pasas a diario sin saber que se esconden unos de los bocadillos más contundentes de la isla. Se trata de Bocaditos Chafira, una foodtruck que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen combinaciones desbordantes y un tamaño no apto para todo el mundo.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en recomendar los bocadillos a sus seguidores. "Miles de veces pasando por aquí y nunca habíamos parado a comernos su bocadillo de casi un kilo", confiesan.
Bocadillos que parecen imposibles de terminar
En su visita, se decantaron por dos bocadillos. Uno de ellos fue el llamado `Frankenstein´ (11 €), un nombre que "imagino que es porque es una salvajada", bromea Joana. Comerse el bocadillo se convierte en todo un reto por la cantidad de ingredientes que lleva como cochino, ternera, lomo, bacon, cebolla y huevo. "Puede ser el bocadillo más relleno que nos hemos comido", comentan.
También probaron el mixto (7,50 €), un bocadillo más sencillo pero igual de generoso en su relleno. Este tiene ternera, cochino, queso, tomate y cebolla morada, aseguran que "está muy bueno, superrico".
"Avisamos que una persona es casi imposible que se lo coma, nosotros no pudimos con los dos", advierten a todos sus seguidores.
Propuestas especiales
El éxito de sus bocadillos es tal que desde el establecimiento aseguran que el récord de bocadillos en un día es de 160 o 170 elaboraciones.
Además, cuentan con opciones especiales como el bocadillo de pata, disponible algunos días de la semana, y otras propuestas como choripan.
Horario y ubicación
Bocaditos Chafira se encuentra en la Calle Nuestra Señora de Candelaria, parcela 211, Oroteanda Baja, junto a Sierra y González. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes ha parado a probar alguna de sus contundentes elaboraciones.
Abre de lunes a viernes de 6:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados deduce su horario de 8:30 a 13:30 horas. Los domingos la foodtruck permanece cerrada por descanso del personal.
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