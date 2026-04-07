Becas MEC 2026/2027: desde qué hora pedirlas hoy, plazos, cuantías y requisitos

Las becas MEC para el curso 2026/2027 ya están en marcha. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto este martes 7 de abril, a partir de las 8:00 horas, el plazo de solicitud de unas ayudas clave para miles de estudiantes en España.

La convocatoria permanecerá activa hasta el próximo 18 de mayo a las 15:00 horas y llega marcada por una inversión histórica de 2.559 millones de euros, con la previsión de beneficiar a cerca de un millón de alumnos entre enseñanzas generales y estudiantes con necesidades específicas.

Cuantías: cuánto dinero puedes recibir

Las ayudas mantienen una estructura que combina diferentes tipos de cuantías en función de la situación personal y académica. De este modo, los estudiantes pueden optar a una ayuda ligada a la renta de hasta 1.700 euros, así como a una cuantía por residencia durante el curso que puede alcanzar los 2.700 euros.

A estas cifras se suma una beca básica de 300 euros —que asciende a 350 euros en Formación Profesional Básica—, además de incentivos por excelencia académica y una cuantía variable que se ajusta a cada caso concreto.

Novedades: más facilidades para acceder a la beca

La convocatoria de este año introduce cambios relevantes que amplían el acceso a las ayudas. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de que los estudiantes universitarios con matrícula parcial puedan recibir parte de la beca.

También se flexibilizan los requisitos académicos para alumnos con discapacidad, mientras que los umbrales de patrimonio se incrementan en torno a un 10%. A su vez, se refuerzan las ayudas para estudiantes de Ceuta y Melilla que deben desplazarse para estudiar.

Además, las becas serán compatibles, en determinados casos, con las nuevas Becas Medrano, que permiten estudiar en otra universidad española con una ayuda de hasta 900 euros al mes.

Requisitos: qué necesitas para solicitarla

Para acceder a estas ayudas es necesario cumplir tanto requisitos académicos como económicos. En líneas generales, se exige una nota mínima de acceso en el caso de los estudios universitarios y la superación de un porcentaje de créditos en cursos posteriores.

A esto se suma la evaluación de la renta y el patrimonio familiar, factores determinantes para establecer tanto el acceso como la cuantía final de la beca.

Cómo solicitar la beca MEC paso a paso

La solicitud debe realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio. Una vez presentada, los estudiantes podrán consultar el estado de su expediente en el apartado correspondiente.

Como novedad, el alumnado con domicilio en Cataluña deberá tramitar estas ayudas a través de su comunidad autónoma, tras el traspaso de competencias.

Una convocatoria clave para el acceso a la educación

Con estas mejoras y el aumento del presupuesto, las becas MEC se consolidan como uno de los principales instrumentos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación en España, especialmente en un contexto de aumento del coste de la vida.