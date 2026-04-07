Alejandro de Vera Hernández, nuevo director del Museo de las Ciencias Naturales de Tenerife

El Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife ha aprobado en marzo el nombramiento de Alejandro de Vera Hernández como nuevo director del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, integrado en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), con efecto desde el 1 de abril, fecha desde la cual ejerce estas funciones.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha explicado que este nombramiento se produce tras la jubilación de la anterior responsable, dando continuidad a la dirección del centro con un perfil de amplia experiencia científica y de gestión dentro de la propia institución, según ha trasladado la corporación insular en una nota.

Asimismo, Acha ha destacado que Alejandro de Vera cuenta con una "sólida trayectoria científica y un profundo conocimiento" del museo, lo que garantizaría "una dirección comprometida con la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio natural de Canarias".

"Su perfil, vinculado a la ciencia y a la gestión y la divulgación, permitirá seguir fortaleciendo el papel del MUNA como un espacio de referencia para ciudadanía y comunidad científica", ha añadido.

Trayectoria

Doctor en Biología por la Universidad de La Laguna y especialista en biología marina, Alejandro de Vera Hernández ha desarrollado su labor investigadora en el ámbito de la biodiversidad marina de la región macaronésica, con especial atención al estudio del plancton. Cuenta con 18 años de experiencia profesional y hasta ahora desempeñaba el puesto de conservador responsable del departamento de Biología Marina del museo.

A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como en iniciativas de divulgación científica relacionadas con los ecosistemas marinos. Es autor de múltiples publicaciones científicas, entre las que destacan trabajos sobre taxonomía y biodiversidad marina, incluyendo la descripción de nuevas especies para la ciencia.

Además, ha desarrollado labores de gestión de I+D+i, comisariado de exposiciones y dinamización científica, y forma parte de comités editoriales y científicos en distintas publicaciones especializadas.

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Su experiencia también abarca el ámbito de la gestión ambiental y el estudio del impacto de la actividad humana en el medio marino, incluyendo investigaciones sobre contaminación por residuos plásticos y conservación de especies de interés pesquero.