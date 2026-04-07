La Aemet avisa: una borrasca fría aislada llega a España y podría dejar lluvia de barro en Tenerife

Tras varios días de estabilidad durante la Semana Santa, Tenerife afronta ahora un cambio de tiempo notable con la llegada de una borrasca fría aislada que alterará la situación meteorológica en la isla. Según la Aemet, este episodio traerá consigo un aumento de la nubosidad, precipitaciones y un ambiente más inestable a medida que avance la semana en gran parte de Canarias.

Desde este martes comenzarán a apreciarse los primeros síntomas del cambio, con cielos cada vez más cubiertos y la posible llegada de un frente que dejará lluvias débiles en varias islas, sobre todo en las zonas del norte. Aunque el grueso del episodio afectará inicialmente a la Península, en Canarias se irá consolidando un escenario más húmedo e inestable con el paso de las horas.

Miércoles con más lluvias y riesgo de barro

El miércoles marcará un punto de inflexión, ya que la borrasca estará plenamente desarrollada y favorecerá precipitaciones más continuadas en Tenerife, especialmente en medianías y vertientes septentrionales. En este contexto, no se descartan chubascos localmente intensos, así como la aparición de calima que podría derivar en episodios de lluvia de barro, un fenómeno poco frecuente pero relevante en este tipo de situaciones atmosféricas.

El jueves será previsiblemente la jornada más adversa, con lluvias más generalizadas en Tenerife durante gran parte del día, siendo más intensas en el norte de la isla durante la tarde y la noche. Este escenario vendrá acompañado de temperaturas más suaves y una sensación térmica más fresca, reforzando el carácter inestable de la semana.

Noticias relacionadas

La calima 'inunda' Masca / Arturo Jiménez

De cara al viernes y al fin de semana, aunque la borrasca tenderá a debilitarse, la AEMET no descarta que continúe la inestabilidad en Tenerife, con intervalos nubosos y chubascos intermitentes. La Isla se adentra en un episodio meteorológico marcado por el regreso de las lluvias y el abandono del tiempo estable que ha predominado en los últimos días.