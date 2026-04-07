La Aemet anuncia lluvias moderadas en el norte de Tenerife este martes

La jornada de este martes, 7 de abril, en Tenerife estará marcada por las lluvias, que podrán ser moderadas en la zona norte, así como por el fuerte viento. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas podrán ser muy fuertes en algunos puntos.

Además, las temperaturas estarán en ligero descenso, oscilando entre los 16 grados de mínima y los 22 de máximas e, incluso, podrá haber heladas en el Teide.

Fuera de la isla, la situación se prevé un poco más complicada en La Palma y El Hierro, que estarán en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos a partir de las 21:00 horas. En este sentido, se espera que las olas puedan alcanzar los cinco metros.

Dos personas se sacan fotos junto al mar con olas. / Arturo Jiménez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo probables en medianías del este por la tarde-noche. Temperaturas con pocos cambios en costas. En ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Probables heladas débiles en la zona del Teide. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará al mediodía a norte moderado con intervalos de fuerte, con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde en la Dorsal, medianías altas del nordeste y en el extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo menos probables en el resto de vertientes por la tarde-noche. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará al mediodía a norte moderado con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en medianías del sur y vertientes este y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

Intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo durante la mañana a nuboso o cubierto. Lluvias débiles a moderadas en el norte, que se extenderán por la tarde al este, principalmente en medianías. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso en el norte y este, especialmente en medianías y zonas altas, y con pocos cambios en el oeste. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará durante la mañana a norte- nordeste moderado con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes en extremos noroeste, este y sur por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 19

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo menos probables en medianías del resto de vertientes por la tarde-noche. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, siendo más significativo el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará al mediodía a nordeste moderado con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en cumbres y extremos nordeste, sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 18