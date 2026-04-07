La Aemet advierte: Tenerife tendrá un miércoles más fresco, con viento y posibles lluvias

Tenerife afronta este miércoles un cambio de tiempomarcado por el descenso de las temperaturas, más nubosidad y viento del norte, con posibles lluvias débiles en distintos puntos de la isla. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada más fresca, sobre todo en zonas interiores y medianías, con máximas alrededor de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife y ambiente más inestable en el norte y el interior.

Según la previsión difundida para Canarias, en Tenerife predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el norte y el interior, donde no se descartan lluvias ocasionales, mientras que en el resto habrá intervalos nubosos y podría caer alguna precipitación débil en medianías del sur durante la tarde. También se esperan heladas débiles en la zona del Teide y rachas localmente fuertes en áreas expuestas como la Dorsal, el nordeste y el extremo noroeste.

El viento soplará del norte con intensidad moderada, con algunos intervalos fuertes, y tenderá a girar a noroeste a medida que avance el día. En el mar, la situación también irá a más, con oleaje de fondo del noroeste que podría subir durante la tarde.

Qué pasará en el resto de islas

En Gran Canaria se espera una jornada nubosa en el norte, con posibilidad de lluvias débiles, mientras que las temperaturas bajarán y el descenso podría notarse más en cumbres. En La Palma y La Gomera también se prevén intervalos nubosos, con más nubes en el norte e interior y algunas precipitaciones ocasionales. El Hierro seguirá una pauta parecida, con ambiente algo más fresco y viento moderado.

En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura afrontan un miércoles con temperaturas máximas más bajas, nubosidad variable y viento moderado, con intervalos fuertes en algunas zonas del interior. En Arrecife se espera una máxima de 21 grados y en Puerto del Rosario, de 20 grados, dentro de una jornada más fresca que en días anteriores.

En conjunto, Canarias deja atrás el ambiente más estable de jornadas previas y entra en un miércoles con temperaturas algo más bajas, más nubes y un viento que ganará protagonismo en varias islas, especialmente en zonas altas y expuestas.