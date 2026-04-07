Acción climática urgente desde el tejido industrial

En el marco del Día Mundial del Clima, que se conmemora cada año para sensibilizar sobre la urgencia del cambio climático, el tejido empresarial canario refuerza su papel como agente clave en la transición hacia un modelo económico más sostenible. La evidencia científica es clara: el aumento de la temperatura global, la intensificación de fenómenos extremos y la presión sobre los recursos naturales exigen una respuesta inmediata, coordinada y ambiciosa.

En este contexto, las empresas no solo son parte del problema, sino también una parte fundamental de la solución. Su capacidad para innovar, optimizar procesos y adoptar tecnologías limpias las sitúa en una posición estratégica para reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia la economía circular.

Compromiso de Femete con el Pacto Mundial

Desde la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), se viene impulsando un modelo empresarial basado en la sostenibilidad como eje estratégico. Esta organización, que agrupa a cerca de 1.400 empresas industriales y más de 13.000 profesionales, ha integrado la sostenibilidad en su cultura corporativa, alineando su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promoviendo acciones concretas en materia ambiental, social y de gobernanza.

Uno de los pilares de este compromiso es su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2022, una iniciativa internacional que promueve la adopción de principios universales en derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Femete ha reafirmado recientemente su compromiso con esta iniciativa, consolidando su papel como agente impulsor de la sostenibilidad empresarial en Canarias.

En el ámbito ambiental, la organización desarrolla múltiples acciones orientadas a sensibilizar y formar a las empresas en materias clave como la gestión de residuos, la eficiencia energética o la reducción de emisiones. Además, fomenta la adopción de tecnologías respetuosas con el medioambiente y el cumplimiento de la normativa vigente, facilitando herramientas y asesoramiento especializado.

InduCES: servicio gratuito para medir la huella ambiental

En este sentido, el proyecto InduCES, INDUstria Canaria para una Economía Sostenible representa una de las principales apuestas actuales de Femete para avanzar en la acción climática. Este proyecto, financiado al 100% por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, ofrece a las empresas industriales un servicio gratuito de medición de su huella ambiental, incluyendo aspectos como la huella de carbono, hídrica y de materiales.

A través de una metodología innovadora y digitalizada, InduCES permite a las empresas identificar sus principales impactos ambientales y transformarlos en oportunidades de mejora e innovación. El proyecto incluye visitas técnicas, elaboración de informes personalizados y acompañamiento en la implantación de buenas prácticas, contribuyendo así a la reducción efectiva de emisiones y al cumplimiento de los requisitos normativos.

Asimismo, InduCES facilita el acceso a información sobre ayudas y subvenciones disponibles, lo que refuerza la capacidad de las empresas para implementar medidas de sostenibilidad. Esta iniciativa pone especial énfasis en las micropymes, que constituyen la base del tejido industrial canario y que, en muchos casos, necesitan apoyo técnico para abordar la transición ecológica.

La acción climática, sin embargo, no puede recaer únicamente en las empresas. Es imprescindible una colaboración estrecha entre administraciones públicas, sector privado y ciudadanía para generar un impacto real y duradero. En este sentido, jornadas, campañas y espacios de diálogo promovidos por entidades como Femete contribuyen a crear conciencia y a movilizar a los diferentes agentes implicados.

El Día Mundial del Clima debe servir, por tanto, como un recordatorio de la necesidad de actuar con determinación. La transición hacia un modelo bajo en carbono no es solo una obligación ambiental, sino también una oportunidad para mejorar la competitividad, generar empleo de calidad y fortalecer la resiliencia del tejido empresarial.

Las empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia no solo reducen su impacto ambiental, sino que también se posicionan mejor ante futuros cambios regulatorios y demandas del mercado. La sostenibilidad se consolida, así como un factor clave de innovación y crecimiento.

En definitiva, el compromiso de entidades como Femete demuestra que es posible avanzar hacia un modelo industrial más responsable, donde la protección del medioambiente y el desarrollo económico vayan de la mano. La acción climática es un desafío global, pero también una oportunidad para construir un futuro más sostenible y equitativo.

Tu empresa puede beneficiarse del asesoramiento gratuito

Las empresas industriales interesadas en mejorar su gestión ambiental y reducir su huella pueden sumarse al proyecto InduCES. A través de este programa, recibirán asesoramiento gratuito, diagnóstico personalizado y apoyo en la implementación de medidas sostenibles. Las plazas son limitadas y están dirigidas especialmente a micropymes con actividad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Benefíciate de este proyecto desde el teléfono 922 296 700, el correo rjara@femete.es o a través de este enlace: https://femete.com.es/portfolio/induces.