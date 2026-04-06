Tenerife refuerza su ‘policía del territorio’ con 20 nuevos agentes

El Cabildo de Tenerife incorpora a 20 agentes de medio ambiente para reforzar la vigilancia y la protección de los espacios naturales de la Isla, en una apuesta por consolidar este cuerpo como una policía del territorio. El despliegue se completará con nuevas unidades especializadas en investigación de incendios forestales, detección de veneno mediante el uso de perros así como el control de la flora y la fauna. Son las novedades de una estrategia que busca aumentar la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta ante los delitos ambientales. Esa línea de actuación permitirá completar en dos semanas una plantilla que alcanzará los 76 efectivos. El proceso selectivo, iniciado en 2023, cubre ya la totalidad de las vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) elaborada antes de la transferencia, el pasado enero, de la gestión completa del Parque Nacional del Teide.

Tenerife da así otro paso en la protección de sus espacios naturales con la incorporación de estos agentes –aunque algunos, los menos, consolidan su plaza y ya estaban en plantilla–, un refuerzo para este cuerpo como pieza clave en la defensa del territorio, la vigilancia ambiental y la actuación ante emergencias. Uno de los principales destinos de este refuerzo será el Parque Nacional del Teide, donde el número de agentes pasará de dos a 14.

Tres nuevas unidades

Ya están en marcha las unidades de delitos ambientales y vigilancia digital y ayer se anunció la creación de otras tres específicas. La primera estará orientada a la investigación de las causas de los incendios forestales, cuestión sensible tras el registrado en 2023. La segunda se centrará en flora y fauna, mientras la tercera será una unidad canina especializada en la detección de venenos sobre fauna silvestre.

Los nuevos agentes reivindicaron la exigencia del proceso selectivo, «que ha sido duro», así como la necesidad de seguir fortaleciendo el cuerpo. Juan Luis López recordó su condición de autoridad y las funciones de policía administrativa y judicial genérica, con capacidad para elevar informes, denuncias y atestados a la Fiscalía de Medio Ambiente, siempre en coordinación con otros cuerpos de seguridad. Por su parte, la agente Ángeles Reyes puso el foco en la falta de personal y en la creciente presión que soportan los espacios naturales protegidos, sobre todo por el uso del suelo público y la saturación. También resaltó el aumento de la presencia de la mujer (cinco entre los veinte de ayer).

Los responsables insulares aclararon que los guardas rurales, envueltos en cierta polémica las últimas semanas, desempeñan funciones auxiliares de apoyo sobre el terreno.

La presidenta insular, Rosa Dávila, defendió que la Isla necesita un cuerpo «preparado, visible y especializado» para afrontar retos como la presión sobre los espacios protegidos, los incendios forestales o los delitos contra la biodiversidad. Presentó a los agentes como una policía del territorio, con funciones más allá del control administrativo e incluyen vigilancia, actuación en emergencias y concienciación.

Formación especializada

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, destacó que el Cabildo también mejora la calidad del servicio con una formación especializada que comienza el día 14.

El consejero de Presidencia y Recursos Humanos, José Miguel Ruano, enmarcó el proceso en el compromiso con el fortalecimiento del empleo público y la mejora de los servicios esenciales.

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, incidió en que la llegada de estos efectivos permitirá corregir el déficit de personal acumulado durante años y mejorar la distribución de recursos sobre el terreno. Subrayó que el refuerzo no persigue únicamente aumentar la capacidad sancionadora, sino reforzar la prevención y la educación ambiental para reducir infracciones tanto entre residentes como de los visitantes.

El Cabildo de Tenerife afianza una red de protección ambiental con vocación estable, en la que los agentes de medio ambiente se convierten en la primera línea de defensa de los espacios protegidos y de la biodiversidad de Tenerife.