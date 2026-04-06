Tenerife y Canadá conectan con vuelos directos desde el Sur

Tenerife sumará a partir de octubre una nueva conexión directa con Norteamérica a través de Air Canada, que operará por primera vez con vuelos sin escalas desde Toronto y Montreal al aeropuerto Tenerife Sur durante la temporada de invierno, hasta el mes de abril de 2027. La programación contempla tres frecuencias semanales, dos desde Toronto y una partiendo de Montreal. La apertura de estas rutas refuerza el posicionamiento de la Isla como destino global y puerta de entrada a Europa para viajeros canadienses y estadounidenses.

En el caso de Toronto, la compañía volará hacia la Isla los jueves y domingos a partir del 25 de octubre, mientras la ruta de regreso se realizará los lunes y viernes. La conexión con Montreal, la segunda ciudad de la francófona provincia de Quebec, arrancará el 31 de octubre con salida hacia Tenerife los sábados y retorno los domingos.

Perfil del visitante

La llegada de la aerolínea de bandera canadiense supone un nuevo impulso a la estrategia de Tenerife para consolidarse en mercados de largo radio, especialmente en Norteamérica, de donde procede un perfil de visitante con mayor capacidad de gasto y creciente interés por la oferta turística de la Isla.

La conexión sin escalas facilitará no solo la llegada de viajeros vacacionales, sino también los desplazamientos vinculados a negocios, relaciones profesionales, actividad académica o conexiones entre ambos continentes. Además, permitirá fortalecer el papel de Tenerife como enclave estratégico en el Atlántico, en un contexto en el que la Isla busca reforzar su proyección internacional más allá del mercado europeo tradicional.

La estrategia de la Isla pasa por captar viajeros de ‘alto valor’ procedentes de Norteamérica

Los datos de tráfico respaldan la apuesta. Tenerife recibió en 2025 a 38.119 pasajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos. De ellos, 8.026 llegaron del país de la flor de arce, lo que supone cerca de 5.000 más que en 2019, cuando se contabilizaron 3.331. Las principales ciudades emisoras fueron Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver.

En el caso de Estados Unidos, el número de pasajeros ascendió a 30.093 el año pasado, un 5,6% más que en 2024 y casi el doble que en 2019. Nueva York, Miami, Boston, Washington, Chicago y San Francisco figuran entre los principales puntos de origen.

Avión de grandes dimensiones

Los vuelos serán operados con el nuevo Airbus A321XLR de Air Canada con capacidad para 182 pasajeros. Air Canada, con sede en Montreal, es la principal aerolínea del país y miembro fundador de Star Alliance. Opera servicios regulares a más de 180 aeropuertos en seis continentes.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó que estas rutas suponen la materialización del objetivo de reforzar la conectividad estratégica con mercados emisores capaces de contribuir al reposicionamiento del destino. A su juicio, el acuerdo representa «un paso decisivo» para consolidar a Tenerife como destino de referencia en el Atlántico para el mercado norteamericano.

El vicepresidente ejecutivo y director comercial de Air Canadá, Mark Galardo, subrayó que la incorporación de Tenerife a su red responde a la voluntad de ofrecer una selección cada vez más amplia de destinos singulares. Destacó que el uso de los nuevos Airbus A321XLR permitirá operar el único servicio directo entre Norteamérica y la Isla, un destino que definió por su paisaje volcánico, la variedad de actividades y su clima templado durante todo el año.