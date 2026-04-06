El Teide pasará de 2 a 11 agentes de medio ambiente con el nuevo refuerzo ambiental en Tenerife

Tenerife reforzará la vigilancia y protección de sus espacios naturales con la incorporación inmediata de 20 nuevos agentes de medio ambiente. El Cabildo insular ha anunciado que estos nuevos efectivos comenzarán a trabajar esta misma semana y que uno de los principales refuerzos se notará en el Parque Nacional del Teide, donde la plantilla pasará de 2 a 11 agentes.

Con esta ampliación, la corporación insular busca mejorar la vigilancia, el control y la conservación del entorno natural en distintos puntos de la Isla, además de repartir de forma más equilibrada a los efectivos por el territorio.

El refuerzo forma parte de una estrategia iniciada hace más de dos años para ampliar el cuerpo de agentes y mejorar su capacidad de actuación en espacios protegidos, emergencias medioambientales y tareas de seguimiento sobre el terreno.

Más vigilancia en el Teide y en otros puntos de la Isla

Uno de los cambios más relevantes afectará al Parque Nacional del Teide, que multiplicará su número de agentes y ganará presencia sobre el terreno. El objetivo es reforzar la atención en uno de los espacios naturales más sensibles y visitados de Tenerife.

El Cabildo también prevé que estas incorporaciones permitan actuar con mayor rapidez ante situaciones como incendios forestales, inundaciones, nevadas o rescates, además de mejorar el control ambiental en el conjunto de la Isla.

Esta ampliación será solo una primera fase, ya que la plantilla seguirá creciendo con nuevas incorporaciones para cubrir jubilaciones, bajas y otras necesidades del servicio.

Nuevas unidades especializadas

Junto al aumento de personal, el Cabildo trabaja en la puesta en marcha de nuevas unidades especializadas para reforzar la protección del medio natural.

Entre las ya operativas figuran la Unidad de Delitos Ambientales y Coordinación con la Fiscalía, centrada en funciones de policía judicial, y la Unidad de Vigilancia Ambiental Digital, enfocada en detectar y tramitar denuncias por infracciones medioambientales en internet y redes sociales.

Además, la institución prevé impulsar nuevas áreas como una brigada para investigar las causas de incendios forestales, una unidad de flora y fauna y una unidad canina especializada en detectar el uso ilegal de venenos.

Los 20 nuevos agentes recibirán en los próximos días formación técnica y práctica sobre protocolos de actuación, herramientas digitales y funciones específicas del servicio.