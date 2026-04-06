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El Teide se cuela entre los 10 parques nacionales más populares del mundo

El Parque Nacional del Teide logra el único puesto español en una clasificación internacional basada en valoraciones de viajeros

Un hombre mira hacia el Teide nevado

Un hombre mira hacia el Teide nevado / Andrés Gutiérrez

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Parque Nacional del Teide se ha consolidado entre los diez parques nacionales Patrimonio de la Humanidad más populares del mundo, según un ranking elaborado por TUI Musement a partir del volumen de reseñas de usuarios en Google. En esa clasificación internacional, el espacio natural de Tenerife ocupa el décimo puesto y se convierte en el único representante español dentro del top 10.

El listado está encabezado por el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia, y refleja el auge del turismo de naturaleza a escala global. El informe de TUI Musement señala que las actividades al aire libre siguen ganando peso entre los viajeros y apunta que la mitad de los turistas muestra interés en este tipo de experiencias durante sus desplazamientos.

En el caso del Teide, el estudio destaca su paisaje volcánico, sus coladas de lava, cráteres y formaciones rocosas, además de la red de senderos y el teleférico como algunos de los grandes atractivos del parque. Ese valor natural y geológico ha convertido al enclave tinerfeño en uno de los espacios más buscados por quienes viajan a Canarias en busca de naturaleza, actividad al aire libre y experiencias ligadas al volcán.

La clasificación muestra además un claro dominio de Estados Unidos, con cuatro parques en el top 10: Gran Cañón, Yosemite, Great Smoky Mountains y Yellowstone. En los primeros puestos también aparecen Iguazú, en Argentina y Brasil, además de Cinque Terre en Italia y el Distrito de los Lagos en Reino Unido.

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Para Tenerife, la entrada del Teide en este ranking internacional refuerza la proyección del parque como uno de los grandes iconos naturales de España y como uno de los principales reclamos del turismo de naturaleza en Canarias. El parque, además, sigue siendo una referencia para actividades como el senderismo, la observación del paisaje volcánico y las excursiones de alta montaña.

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