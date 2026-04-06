Un talud de Garachico, atractivo de uno de los pueblos más bonitos de España

El talud del barrio garachiquense de El Volcán se reconvertirá en un espacio público y de esparcimiento para los vecinos. Las obras de acondicionamiento del jardín comenzaron con la limpieza de toda la superficie para iniciar el grueso de la actuación. Cuenta con 100.000 euros de presupuesto a través de una subvención directa de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias para el proyecto ‘Actuaciones en pueblos más bonitos de España en Canarias’. El Ejecutivo regional argumenta que «las razones de interés público de esta actuación justifican la ausencia de concurrencia competitiva y la necesidad de utilizar el procedimiento de concesión directa».

El talud, distribuido en varios niveles a modo de jardines o bancales, transcurre en medio de la vía Cristóbal de Ponte, que da acceso al barrio de San José, más conocido como El Volcán. Además, en uno de los laterales se encuentra el camino peatonal utilizado a diario por alumnado del CEIP Antonio del Valle Menéndez y del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta. Se trata de una zona muy transitada por la cercanía a los centros educativos y en la que nunca se actuó de manera contundente.

Un balcón hacia la carretera

La obra consistirá en la unión de los tres bancales existentes para dejar uno de mayor anchura y crear un espacio de ocio con un balcón que da hacia la carretera. Cuenta con un plazo de seis meses de ejecución y, aunque la subvención del Ejecutivo canario se resolvió en abril de 2024, los trabajos no comenzaron hasta este año por las reticencias del área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife. El permiso necesario para comenzar la reconversión de la superficie vertical tardó casi dos años.

La Corporación insular se decantaba por otro diseño para el espacio: un gran jardín para la entrada al barrio con una amplia fachada vegetal de color verde. Finalmente, la dirección técnica del proyecto propuso la construcción de una especie de mirador sin apenas vegetación para evitar el mantenimiento continuado. Según las imágenes del proyecto, habrá un espacio destinado a mesas y sillas colocadas en una especie de balcón. La vegetación que ocupa ahora mismo todo el espacio desaparecerá, pero no por completo. El primer piso del muro estará ocupado por algunas plantas y el camino peatonal que conduce a los centros educativos se conectará con esta nueva área de esparcimiento.

El talud de entrada al barrio de El Volcán data de la década de los años setenta del pasado siglo. Nunca se actuó de manera íntegra en el muro, sino solo en algunas ocasiones por la caída de algún bloque o el desprendimiento eventual sin gravedad.