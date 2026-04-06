El paro juvenil en Tenerife baja en 400 personas en un año y sitúa a la isla entre las regiones españolas con mayor descenso

El paro juvenil en Tenerife se ha reducido en el último año en casi 400 personas (-9,37%), una cifra que sitúa a la isla entre las regiones de España con mayor disminución del desempleo entre menores de 25 años, según se extrae de los datos expuestos este lunes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondientes al mes de marzo.

Esta caída del paro juvenil, cifrada en el 9,37% anual, destaca significativamente frente a la registrada en el conjunto del país, donde el descenso fue menor, del 4,58%. De esta forma, Tenerife se mantiene como uno de los territorios que lideran el crecimiento del empleo joven a nivel nacional, junto a territorios como Andalucía o Ciudad Real.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, remarcó el esfuerzo que está realizando el gobierno insular para potenciar sectores estratégicos que mejoren la inserción laboral de los jóvenes, como el tecnológico, el aeroespacial, el digital o el audiovisual, contribuyendo, además, a la diversificación económica progresiva de la isla.

“Durante el primer trimestre de 2026 se han generado más de 8.300 contratos nuevos en sectores vinculados al ámbito digital, donde muchos jóvenes de Tenerife han podido encontrar un empleo digno y desarrollarse profesionalmente”, expresó la presidenta.

Al respecto, destacó la estrategia aeroespacial puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife para consolidar a la isla como un referente en innovación tecnológica, una iniciativa que prevé la creación de 500 empleos directos en el medio plazo.

“Desde el primer minuto nuestro objetivo ha sido trabajar para que nuestra juventud pueda quedarse en la isla y tener un proyecto de vida”, remarcó.

La disminución del paro juvenil se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la inversión extranjera en Tenerife. De acuerdo con datos recabados por Why Tenerife?, la isla concentra aproximadamente la mitad de las empresas internacionales implantadas en Canarias, compañías vinculadas a grandes proyectos globales.

En este sentido, destaca la expansión que han registrado el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), empresas dependientes del Cabildo insular, el número de entidades instaladas supera por primera vez el centenar, logrando atraer compañías de referencia como Samsung, Astra, Telefónica, Tokyo Electron, Leonardo o Intel Capital. Además, han crecido empresas emergentes como Arquimea, EAVE o Wootpix, entre otras. Firmas que generan en torno a 15.000 puestos de trabajo.

“Desde el Cabildo de Tenerife hemos realizado una inversión histórica en estas instalaciones, con un presupuesto de más de 140 millones de euros para consolidar a la isla como un polo tecnológico”, subrayó Dávila.

Más de 9 millones de euros para fomentar el empleo joven

Por su parte, el consejero insular de Formación y Educación, Efraín Medina, recordó que desde la corporación insular se está realizando, además, una inversión extraordinaria para incentivar el empleo joven, destinando nueve millones de euros a programas dirigidos específicamente a favorecer la inserción laboral de este colectivo.

“Los datos reflejan que, al sumar esfuerzos con ayuntamientos, centros de formación y empresas, logramos resultados concretos que mejoran la vida y las oportunidades de miles de jóvenes en la isla”, expresó.

Entre estos proyectos destacan los programas de Garantía Juvenil, con 2,5 millones de euros; el proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE), dotado con 4,1 millones; y el programa Práctica Cabildo 2025, con una inversión de 2,5 millones de euros, que ha permitido la contratación de 368 personas.

También la línea de subvenciones destinada a facilitar la contratación de 160 jóvenes titulados en situación de desempleo, con un presupuesto de más de 3,7 millones.

Once mil desempleados menos que al inicio del mandato

Según los datos del SEPE, el desempleo se ha reducido en la isla en más de 11.000 personas desde el inicio del mandato, en julio de 2023. Si comparamos con la cifra registrada hace un año, el paro ha caído en casi 5.000 personas hasta situarse en 63.501, lo que equivale a una disminución del 7,19%.

En total, en marzo se registraron 26.851 nuevos contratos, cerca de 3.000 más que en el mes de febrero.