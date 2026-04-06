Los mayores de Tenerife 'se visten de guapos' para la gala de las Neurolimpiadas: "Nos lo pasamos como chiquillas menudas"

A los Juegos Olímpicos de Verano, a los de Invierno y a los Paralímpicos, los isleños deben sumar una nueva categoría: las neurolimpiadas. Para participar en esta competición, que nació hace cinco años como una modesta iniciativa municipal y ha ido evolucionando hasta llegar a celebrarse a nivel regional, solo es necesario cumplir dos requisitos: ser mayor de 60 años y estar preparado para competir en pruebas físico-cognitivas.

Unos 2.000 mayores de toda Canarias ya se han sumado a este exigente reto, que les obliga a usar la cabeza al tiempo que mueven todo el cuerpo. Las actividades –o, más bien, las modalidades deportivas– están en constante cambio, pero todas tienen como objetivo promover el envejecimiento activo. La coordinación, el equilibrio, la precisión, el cálculo o la memoria son solo algunas de las habilidades que los participantes deben manejar si quieren entrar en el ansiado podio autonómico.

Santa Úrsula, en Tenerife, fue el primer municipio en sumarse a esta iniciativa y Carmen García –mejor conocida como Carmita– fue una de las primeras vecinas en apuntarse. Esta tinerfeña de 75 años, que es una de las participantes más veteranas, ha competido en La Palma y, junto a su equipo, ha vencido a mayores de otros enclaves de la Isla, como Arafo. Incluso se prepararon para enfrentarse a Fuerteventura, pero no pudieron viajar a Gran Canaria –isla que acogía la competición– porque se declaró la alerta por fenómenos costeros.

Estimulación a través de juegos

Según ella misma explicó, en las neurolimpiadas trabajan la estimulación cognitiva a través de juegos. «Parecemos chiquillas menudas», confesó la presidenta del Club El Tinglado, de la zona de Cuesta de la Villa.

Tanto en los entrenamientos como en las competiciones oficiales tienen que correr, saltar, trabajar la memoria y hasta bailar: «La cosa es que nos divirtamos, que movamos el cuerpo y que pensemos; desde el primer día nos encantó porque lo pasamos muy bien». Aunque ella resalta que disfruta con cada actividad, tiene claro que lo que más le gusta es el pique sano con otros seniors. «Cuando uno llega a mayor le coge el gusto a competir, yo les digo que sé más que ellos y que tienen que espabilar, pero todo en plan amistad», argumentó.

Participantes exigentes

Al respecto, los responsables de la competición, Besay Rodríguez y Óscar Morales, señalaron que los mayores se han profesionalizado y les han obligado a estar a la altura. «Lo que más les gustaba era competir, por eso la iniciativa ha ido evolucionando hasta celebrar un campeonato de Canarias», apuntó Morales.

Para reconocer el talento y la predisposición de este grupo de mayores, los organizadores crearon la gala insular de Neurolimpiadas de Tenerife, un evento celebrado este lunes en el Auditorio Adán Martín que congregó a participantes de varios municipios de la Isla.

Premiados

Durante la gala, ocho mujeres mayores de diferentes municipios recibieron un galardón. Mari González, de Grandilla, fue reconocida por servir de inspiración al resto de compañeros; Carmen de León, de Santiago del Teide, por su buen rollo; Elisabeth Hernández, de Güímar, por su persverancia; Juana Aponte, de El Rosario, por su carisma; Maribel Castro, de Arafo, por su superación; y Boya Hernández, de La Victoria, por su esfuerzo. El Premio al Compañerismo recayó en Morela Rodríguez (Guía de Isora) y el Premio Evolución fue para Juana Evangelista González, de Santa Úrsula. «Cada enclave tiene a su ganador, que ha sido elegido a través de un proceso de nominaciones internas», subraya el responsable.

Vecinas como Carmita viven con especial ilusión esta gala, pues se trata de una oportunidad para reunirse con colegas de otros municipios y para vestirse «guapitas». Como ella misma la define, es un evento «bonito, rapidito y ligerito» en el que lo pasan muy bien, salen de casa y se reúnen con las amistades que hacen en el club.

Al acto acudieron también el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez. Este último reconoció la visión y el trabajo de los fundadores y destacó que «el objetivo ahora era seguir facilitando su implantación en más municipios de las Islas».