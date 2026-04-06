Masca revive el caos del tráfico: colas que se repiten en el segundo lugar más visitado de Tenerife

"Masca vive feliz con el barranco cerrado". Así se pronunciaba en septiembre de 2019 el presidente de la Asociación de Vecinos Barranco de Masca tras el cierre del barranco en 2018. Pedían que este no se reabriera hasta que se ordenara y limitara el acceso y estacionamiento de vehículos debido a la masificación que, por aquel entonces, ya se cebaba con el pequeño caserío. Casi siete años después, la misma asociación denunciaba en sus redes sociales el bloqueo prácticamente total de la TF-436, la única vía de acceso a Masca, tras la avería de una autocaravana de grandes dimensiones.

El paso del tiempo ha llevado a que el caserío situado al norte de Tenerife, en el municipio de Buenavista del Norte, haya visto mejoras en cuanto a las condiciones del barranco o en su embarcadero, pero el problema de la masificación persiste. Durante esta última Semana Santa se ha repetido la estampa con decenas de vehículos acumulados por la vía. Como en junio de 2023. Como en noviembre de 2024. Como en diciembre del 2025. Como este mismo marzo.

La situación ha mejorado, pero no lo suficiente. El Cabildo de Tenerife ha trabajado durante todo este tiempo con el fin de regularizar el desplazamiento entre los puntos que conectan Masca. Pese a la reciente prohibición de vehículos de más de 10 metros de longitud, la TF-436 sigue siendo uno de los puntos más problemáticas a nivel circulatorio no solo de Tenerife, sino de Canarias.

Colas alimentadas por la poca empatía

La TF-436 cuenta con distintos apartaderos que permiten que la fluidez del tráfico sea mejor en los días que hay más gente entrando y saliendo de Masca. Eso, siempre y cuando no estén ocupados por coches, en su mayoría de alquiler, o grupos moteros que hacen una parada. Tampoco ayudan los ciclistas que ponen en riesgo su vida en la vía, ya que no hay espacio suficiente para adelantar con la distancia de seguridad.

Una situación que solo hace que aumente la presión viaria que sufre en muchas ocasiones Masca y que está provocada por la falta de empatía de parte de las personas que transitan el lugar. Un paraje mágico que esconde un gran peligro para el que no conoce el escarpado terreno que visita. Además de varios rescates, hace dos veranos se registró la muerte de Jay Slater, un joven británico que visitaba el sur de Tenerife por vacaciones y que terminaron de la peor manera posible.

Viaje en guagua a Masca / Arturo Jiménez

El segundo lugar más visitado

Masca, según los datos, es el segundo punto más visitado de toda la geografía de Tenerife. Se dan todas las características para convertirlo en un lugar de culto para todo aquel que visita la Isla: rodeado de naturaleza, ubicado en el Parque Rural de Teno y catalogado como Bien de Interés Cultural, la historia cuenta que sirvió como escondite de piratas. Además, el Roque Catana se erige en el caserío de forma imponente en medio del valle, junto a las calles empedradas y las encantadoras casas que forman Masca.

Si esto no fuera poco, el barranco con su mismo nombre recorre casi cinco kilómetros hasta llegar al mar, descendiendo unos 650 metros de altitud y en el que se puede disfrutar del ruido del mar acompañado de los diques basálticos y la vegetación típica de la zona, con algunas variedades únicas. Un innumerable cúmulo de atractivos que no son acompañados por la estructura viaría para poder llegar hasta donde comienza todo.