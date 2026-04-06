Luz verde al tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y San Lázaro

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han dado luz verde a uno de los proyectos más esperados en materia de movilidad: el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y San Lázaro. La actuación permitirá ampliar de dos a tres carriles en sentido Santa Cruz, reorganizar los enlaces estratégicos del aeropuerto y mejorar la fluidez en un corredor por el que circulan en torno a 110.000 vehículos diarios.

Con una inversión de 66,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 35 meses, la obra se plantea como una respuesta estructural a los atascos que afectan a miles de personas cada día, en una de las principales vías de comunicación de la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha puesto el acento en la dimensión humana del problema al subrayar que esta actuación “no es una obra más”, sino una respuesta directa a la realidad que viven cada día miles de personas en la isla. Dávila destacó la dificultad para desplazarse y el impacto que esta situación tiene tanto en la calidad de vida de la ciudadanía como en el desarrollo económico de Tenerife.

Momento de la rueda de prensa de presentación de las obras del Tercer carril de la TF-5 celebrado en el Cabildo de Tenerife.| | ED/LOT

La autopista TF-5, principal conexión entre el área metropolitana y el norte, soporta diariamente unos 110.000 vehículos, con picos de hasta 4.500 coches en hora punta, cifras que evidencian el desfase entre la infraestructura actual y la demanda real existente en la isla.

En este contexto, la ampliación del tercer carril permitirá reorganizar los flujos de circulación, eliminar puntos de conflicto y mejorar la seguridad vial en uno de los tramos más sensibles.

Reordenación

Uno de los aspectos más relevantes de la actuación es la reordenación completa de los enlaces de Guamasa, San Lázaro y el aeropuerto. La creación de un nuevo acceso directo, conocido como “hipódromo”, permitirá redistribuir el tráfico y separar los flujos norte-sur, reduciendo interferencias entre movimientos.

Gracias a esta nueva configuración, aproximadamente un 25% de los vehículos que actualmente utilizan el enlace del aeropuerto podrán acceder o salir hacia el norte sin pasar por los puntos más congestionados, aseguró el ingeniero de la obra, Miguel Grande.

Luz verde al tercer carril de la TF-5 enlace Guamasa / El Día

La complejidad de la obra radica también en su ejecución, ya que deberá realizarse sin interrumpir el tráfico. Durante los 35 meses previstos de obra se mantendrán en todo momento los dos carriles actuales por sentido, reorganizando progresivamente la circulación para permitir el avance de los trabajos y minimizar las afecciones.

El proyecto se desarrolla principalmente sobre suelo ya disponible, lo que reduce significativamente el impacto sobre el entorno. En total, se prevé la ocupación de unos 8.000 metros cuadrados, concentrados en su mayoría en zonas próximas a superficies comerciales.

La previsión es firmar la adjudicación antes del verano, lo que permitirá iniciar las obras en el corto plazo, tras un proceso de licitación que ha despertado el interés de varias empresas del sector.

Colaboración institucional

Uno de los aspectos más destacados es el papel de la colaboración institucional. El proyecto, impulsado inicialmente por el Cabildo de Tenerife, ha sido asumido por el Gobierno de Canarias, que lo ha incorporado a su planificación y lo ha llevado a fase de licitación como una de sus actuaciones prioritarias.

Luz verde al tercer carril de la TF-5, enlace aeropuerto / El Día

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que esta actuación responde a una de las principales demandas de la ciudadanía y forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en la isla, combinando infraestructuras con el impulso del transporte público.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, subrayó que la actuación permitirá una gestión más eficiente del tráfico, especialmente en los accesos al aeropuerto, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la seguridad vial. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, incidió en el carácter estratégico del proyecto, que introduce una nueva lógica en el funcionamiento de los accesos.

El primer teniente de alcalde de La Laguna --ciudad por donde discurrirán las obras--, Badel Albelo, valoró positivamente la actuación y destacó la necesidad de seguir avanzando en una planificación integral de la movilidad en Tenerife.

El proyecto incorpora además una solución innovadora en materia de drenaje, con la construcción de seis tanques de tormenta y pozos filtrantes que permitirán recoger, retener y tratar el agua de lluvia antes de su filtración al terreno, evitando inundaciones y protegiendo el entorno.

El impulso actual del proyecto tiene su origen en la reactivación de una iniciativa que había quedado paralizada durante años. Ya en 2017 se había suscrito un convenio para ejecutar el tercer carril de la TF-5, pero la actuación no llegó a desarrollarse y terminó archivándose.

Luz verde al tercer carril de la TF-5 enlace San Lázaro / El Día

Ante el agravamiento de los problemas de tráfico en este corredor, el actual gobierno en el Cabildo de Tenerife retomó esta propuesta, promoviendo su tramitación y planteando un nuevo marco de colaboración con el Gobierno de Canarias para hacer posible su ejecución.

Noticias relacionadas

En definitiva, el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y San Lázaro no es solo una ampliación de capacidad, sino una intervención estratégica que permitirá aliviar uno de los principales cuellos de botella de la isla, mejorar la conectividad y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades actuales.