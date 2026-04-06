Los caravanistas recurren el veto a estacionar en La Jaca, en Arico

La Asociación de Autocaravanistas y Caravanistas de Tenerife (ACAT) se opone a la prohibición de estacionar en la zona costera de La Jaca, en Arico, dispuesta por el Ayuntamiento a través de un bando municipal. La medida del Consistorio se basa en motivos de «seguridad» y se aplicó durante los últimos cinco días, coincidiendo con los festivos de Semana Santa. Las caravanas no pudieron estacionar en las calles Cho Pino y Amelia «en ambos lados de la vía, quedando toda la zona marcada reservada exclusivamente para vehículos con autorización», según consta en el documento que pegaron en las farolas de la zona.

Irregularidades y sin justificación técnica clara

ACAT afirma en un comunicado que el bando del Ayuntamiento de Arico incurre en «irregularidades» y no argumenta una «justificación técnica clara que respalde la prohibición». Por estos motivos, la asociación de caravanistas interpuso un recurso de reposición. La organización también asegura que «se ha comprobado que se están concediendo autorizaciones selectivas, permitiendo estacionar a unos vehículos sí y a otros no, sin criterios públicos ni transparentes». En cuanto a los «permisos selectivos», el colectivo documenta su denuncia con varias imágenes de coches con carteles de ‘vehículo autorizado’ colocados en los parabrisas, que incluyen la zona donde tienen permitido aparcar y la fecha de autorización para ello, que coincide con las establecidas en el bando municipal. «Nos planteamos si los vehículos de los vecinos son más seguros que los nuestros», alude ACAT.

Todas estas medidas aplicadas por el Ayuntamiento de Arico suponen «posibles restricciones desproporcionadas y discriminatorias, afectando especialmente a nuestro colectivo de caravanistas». La organización defiende «un uso ordenado del espacio público, pero siempre basado en la legalidad, la igualdad y el sentido común», declara al tiempo que define la presentación del recurso de reposición contra la orden municipal como «una muestra más del compromiso de ACAT en la defensa del autocaravanismo responsable en Canarias». Reitera su apuesta «por el diálogo con las administraciones, pero actuaremos con firmeza cuando se vulneren los derechos de nuestros socios». El colectivo se considera «una oportunidad y no parte del problema».

Asamblea general de ACAT

La Asociación de Autocaravanistas y Caravanistas de Tenerife celebró su asamblea general ordinaria el pasado 28 de marzo en la zona de acampada habilitada por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona en Amarilla Golf. En el encuentro, la directiva presentó los resultados a sus socios concluyendo que durante el último año se presentaron 62 escritos y gestiones administrativas, 44 reuniones institucionales y técnicas y más de 600 horas de trabajo técnico y jurídico en reuniones.

Además, el colectivo caravanista de Tenerife añade que «logramos abrir la puerta a que en suelo rústico se puedan implantar áreas de autocaravanas, estacionamientos y campings». Consideran que han sido decisorios en el nuevo reglamento turístico, porque «de las 55 páginas del reglamento de alojamiento al aire libre de la Consejería de Turismo, 33 fueron aportadas por ACAT», aportan.