Cambio de tiempo en Tenerife: la Aemet anuncia una bajada de temperaturas

Tenerife arranca la semana con un giro en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado un descenso de temperaturas para este lunes marcando un cambio notable tras jornadas anteriores más cálidas en el Archipiélago.

Según la previsión para Tenerife, las temperaturas máximas experimentarán un descenso, especialmente en zonas de medianías, donde la bajada será más notable. En la costa, el descenso será más ligero, con valores que oscilarán entre los 15 y 21 grados.

En cuanto al estado del cielo, se esperan intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de cielos más cubiertos a partir de la tarde en el norte y este de la isla. En estas zonas no se descartan precipitaciones ocasionales, aunque en general serán débiles.

El viento soplará de componente noroeste, con intensidad floja a moderada, aunque podría registrar intervalos de fuerte en las costas del oeste y en el extremo noroeste de Tenerife.

Este cambio en las condiciones meteorológicas deja atrás la estabilidad de días previos y devuelve un ambiente más fresco y propio de la época, especialmente en las zonas altas de la isla.