El Cabildo de Tenerife aprueba un plan para mejorar la costa de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde al proyecto 'Tenerife y el Mar' 2026-2030, un plan con una inversión de más de 9,6 millones de euros para actuar en distintos puntos del litoral insular. Varias intervenciones destacadas tendrán lugar en la costa de Arico.

La iniciativa, aprobada en Consejo de Gobierno a propuesta del área de Turismo, busca mejorar accesos, zonas de baño, senderos y espacios del frente marítimo de la Isla. Todo ello con el ojetivo de reforzar la costa como uno de los grandes valores naturales, sociales y turísticos de Tenerife.

Del total previsto, 8,1 millones serán aportados por el Cabildo y 1,4 millones por los ayuntamientos, dentro de una hoja de ruta que se desarrollará hasta 2030.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, defendió el programa como una apuesta por un modelo "sostenible, diversificado y respetuoso con el medio ambiente", al tiempo que destacó la necesidad de mejorar la accesibilidad, repartir las inversiones por el territorio y conservar el litoral.

Arico concentra varias de las actuaciones

Uno de los municipios que tendrá un papel relevante dentro del plan será Arico, cuyo litoral recibirá una batería de actuaciones para mejorar infraestructuras y poner en valor una de las franjas costeras más amplias de Tenerife.

Entre las intervenciones previstas figuran la mejora del acceso al Charco del Porís, el acondicionamiento del malecón de El Porís, trabajos en la Playa de El Porís y La Sarnosa, actuaciones en Playa Grande y en el Charco de La Listada, además de mejoras en el tramo litoral entre La Listada y La Jaca y en la Caleta de La Jaca.

Lope Afonso y Andrés Martínez / E.D.

El programa también recoge actuaciones en el frente de Playa de Tajao, en Cho Felipe, La Caleta, Punta de Los Surcos-Las Arenas, la recuperación y señalización del sendero litoral entre Las Eras y Las Maretas, así como la mejora del entorno del antiguo Faro de Punta de Abona y su charco.

El alcalde de Arico, Andrés Martínez, valoró de forma positiva estas actuaciones y aseguró que responden a una demanda histórica del municipio. A su juicio, las intervenciones permitirán mejorar núcleos costeros, zonas de baño y accesos, además de reforzar uno de los principales activos del municipio es su costa.

Con este programa, el Cabildo plantea una actuación a medio plazo sobre el litoral tinerfeño con la vista puesta tanto en la conservación del entorno como en la mejora de espacios que utilizan vecinos y visitantes.