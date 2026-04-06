Air Canada volará sin escalas a Tenerife desde Toronto y Montreal este invierno

Air Canada operará vuelos directos entre Tenerife y Toronto y Montreal desde octubre. La aerolínea canadiense comenzará a conectar la Isla con estas dos ciudades a partir del próximo otoño, con una programación inicial para toda la temporada de invierno, entre octubre y abril. En total, habrá tres vuelos semanales con el aeropuerto de Tenerife Sur, dos desde Toronto y uno desde Montreal, una operación con la que la isla gana conectividad con el mercado norteamericano y amplía su red de enlaces internacionales.

Según la programación anunciada, la ruta con Toronto arrancará el 25 de octubre y tendrá dos frecuencias semanales. Los vuelos hacia Tenerife saldrán los jueves y domingos, mientras que los trayectos de regreso se realizarán los lunes y viernes. La conexión con Montreal comenzará el 31 de octubre. En este caso, la salida hacia la isla será los sábados y el vuelo de vuelta despegará los domingos.

Tenerife refuerza su conexión con Norteamérica

La apertura de estas rutas sin escalas permitirá mejorar la llegada de viajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos, dos mercados que Tenerife considera estratégicos. La operación también facilitará los desplazamientos de personas que residen a ambos lados del Atlántico o mantienen vínculos profesionales y académicos entre Europa y Norteamérica.

Desde el Cabildo de Tenerife, el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, enmarca este acuerdo en la estrategia para reforzar la conectividad aérea de la isla con mercados emisores que considera prioritarios. En su valoración, la nueva operativa supone un avance en la idea de situar a Tenerife como un punto de referencia en el Atlántico para el mercado norteamericano.

En la misma línea, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, sostiene que la llegada de Air Canada representa un impulso para la proyección exterior del destino. Según expone, la conexión no se limita al turismo vacacional, sino que también puede abrir oportunidades relacionadas con sectores como los viajes de negocios, el turismo corporativo, la industria audiovisual y cultural y los cruceros con itinerarios combinados.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, junto a la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. / ED

Por su parte, Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo, director comercial y presidente de Carga de Air Canada, enmarca la nueva ruta con Tenerife dentro de la estrategia de expansión de destinos desde el continente norteamericano.

Air Canada señala además que esta será la única conexión directa desde Norteamérica con Tenerife dentro de su operativa y subraya el atractivo turístico de la isla para sus clientes.

Un mercado en crecimiento

Los datos de pasajeros incluidos en la nota apuntan a una evolución al alza del tráfico entre Tenerife y Norteamérica. Durante 2025, la isla recibió 38.119 pasajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos.

Si se analiza el mercado canadiense por separado, Tenerife contabilizó 8.026 pasajeros llegados desde ese país el año pasado. Son casi 5.000 más que en 2019, cuando se registraron 3.331. Las ciudades de origen más relevantes fueron Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver.

En el caso de Estados Unidos, el número de pasajeros que llegaron a Tenerife en 2025 ascendió a 30.093, lo que supone un 5,6% más que en 2024 y casi el doble que en 2019. Entre las principales ciudades emisoras figuran Nueva York, Miami, Boston, Washington, Chicago y San Francisco.

Los vuelos se operarán con aviones Airbus A321XLR

Air Canada ha previsto operar estas rutas con el Airbus A321XLR, uno de los nuevos modelos incorporados por la compañía. Según la información difundida, estos aviones cuentan con 182 plazas repartidas en 14 asientos de Signature Class y 168 de Economy Class.

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La aerolínea destaca además que la cabina Business incluye asientos reclinables y que este modelo introduce un nuevo estándar de interior en la experiencia de viaje de la compañía. La operación entre Tenerife y Canadá se apoyará, por tanto, en una flota de nueva generación para cubrir esta conexión directa.