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La Aemet prevé rachas localmente muy fuertes en Tenerife este martes mientras otras dos islas estarán en aviso amarillo

Se espera, además, un descenso de las temperaturas y heladas en el Teide

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la jornada de este martes en Tenerife intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana.

A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo probables en medianías del este por la tarde-noche.

Temperaturas con pocos cambios en costas. En ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas, con probables heladas débiles en la zona del Teide.

El viento soplará flojo a moderado del noroeste, girará al mediodía a norte moderado con intervalos de fuerte, con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde en la Dorsal, medianías altas del nordeste y en el extremo noroeste.

Avisos amarillos

Además, este martes vuelven los avisos amarillos al archipiélago. En concreto, la Aemet activará dicho aviso por fenómenos costeros adversos en las islas de La Palma y E l Hierro a partir de las 21:00 horas del martes, donde se espera mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros.

Previsión general

Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos tendiendo a lo largo del día a nuboso de oeste a este del archipiélago.

Lluvias en el norte de las islas montañosas, comenzando por La Palma durante la mañana y sin descartarlas en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde-noche.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, llegando a ser moderado el de las máximas de zonas del interior. Viento del noroeste girando a norte durante la mañana y con intervalos de fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve.

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