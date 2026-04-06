La Aemet prevé rachas localmente muy fuertes en Tenerife este martes mientras otras dos islas estarán en aviso amarillo
Se espera, además, un descenso de las temperaturas y heladas en el Teide
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la jornada de este martes en Tenerife intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana.
A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo probables en medianías del este por la tarde-noche.
Temperaturas con pocos cambios en costas. En ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas, con probables heladas débiles en la zona del Teide.
El viento soplará flojo a moderado del noroeste, girará al mediodía a norte moderado con intervalos de fuerte, con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde en la Dorsal, medianías altas del nordeste y en el extremo noroeste.
Avisos amarillos
Además, este martes vuelven los avisos amarillos al archipiélago. En concreto, la Aemet activará dicho aviso por fenómenos costeros adversos en las islas de La Palma y E l Hierro a partir de las 21:00 horas del martes, donde se espera mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros.
Previsión general
Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos tendiendo a lo largo del día a nuboso de oeste a este del archipiélago.
Lluvias en el norte de las islas montañosas, comenzando por La Palma durante la mañana y sin descartarlas en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde-noche.
Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, llegando a ser moderado el de las máximas de zonas del interior. Viento del noroeste girando a norte durante la mañana y con intervalos de fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve.
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