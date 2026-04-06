La Aemet prevé lluvias ocasionales y temperaturas mínimas en descenso este lunes en Tenerife

La previsión del tiempo para este lunes, 6 de abril, en Tenerife indica que la isla contará con temperaturas algo más bajas, entre los 16 y 22 grados. Así mismo, la lluvia ocasional que ha acompañado a la isla durante el fin de semana volverá a hacer acto de presencia.

Si bien no se espera una jornada complicada en el aspecto meteorológico, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí que señala que los cielos estarán predominantemente nubosos.

En lo que respecta al conjunto del archipiélago, se esperan intervalos nubosos, principalmente en las islas montañosas a partir del mediodía, cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior.

Panorámica del Teide, archivo. / E.D.

Probabilidad de calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas en las islas más orientales.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos por la tarde en el norte y este donde no se descartan precipitaciones ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo ligeros descensos en medianías del norte. Máximas en ligero descenso en costas, siendo moderado en medianías. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en costas del oeste y en el extremo noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos por la tarde, cuando no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios en el sur y en ligero descenso en el norte. Viento moderado de componente norte, predominando el noroeste durante las horas centrales cuando se esperan intervalos de fuerte en la costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 22

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y este por la tarde, cuando no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en zonas de interior. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior. Máximas en ligero descenso, pudiendo ser moderado en medianías. Viento moderado del noroeste, más intenso en la vertiente noreste y en el extremo sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos por la tarde, cuando no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa en zonas de interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso en el sur, siendo moderado en la vertiente norte. Viento del noroeste, más intenso en extremos noreste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 18