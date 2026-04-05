Las vacaciones de Semana Santa finalizan en Tenerife con playas sin masificar

El final de la Semana Santa ha dejado unos días de tiempo movido en Tenerife, pero eso no afectó para que miles de personas hayan apostado por cerrar estas vacaciones junto al mar. Las playas de la Isla se han mostrado repletas de residentes y turistas nacionales e internacionales pero la afluencia de personas no ha sido tan destacada como para que se hayan vivido instantes de masificación, un aspecto que ha beneficiado a las carreteras, los aparcamientos y los servicios de restauración, ya que los visitantes han tenido la oportunidad de desplazarse con tranquilidad y elegir entre la amplia oferta disponible.

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido este domingo ejemplo de todo ello. A pesar de que en las horas centrales del día, los aparcamientos de la playa de Las Gaviotas estaban llenos, en el litoral junto al barrio de San Andrés no era complicado encontrar un lugar en el que aparcar el coche y, además, muchos visitantes también apostaron por el transporte público para realizar estos últimos desplazamientos de la Semana Santa.

Medusas

Las procesiones han quedado únicamente para los creyentes y muchos prefieren dedicar las jornadas festivas a darse los primeros baños del año en el mar. Por eso este domingo, en Las Teresitas, muchos de los que disfrutaban de las horas de sol ya habían acudido en días anteriores a ese mismo emplazamiento que, no obstante, no ha permitido el baño durante varios días. Una plaga de carabelas portuguesas hizo ondear durante tres días consecutivos la bandera amarilla y la morada –fauna peligrosa– en Las Teresitas, Valleseco, Las Gaviotas y Playa Chica, por lo que los bañistas han tenido que extremar las precauciones.

Los encargados de los establecimientos de restauración lamentan la baja actividad, debido también al mal tiempo

Ya sea por la presencia de las medusas, por el tiempo revuelto o porque los bañistas han decidido visitar otras zonas de la Isla, Las Teresitas ha vivido una Semana Santa tranquila. Eugenio Rodríguez es el encargado de Difrutas, una de las terrazas que se encuentran en la playa y asegura que la actividad no remonta desde la última semana de diciembre. El mal tiempo que se ha vivido en la Isla durante las últimas semanas no ha ayudado a que la gente se anime a ir a la plaza. Por su parte, Paola Hernández trabaja cerca, en Agüita Salada, y explica que, aunque con picos de actividad en días como el Jueves Santo, esta ha sido una semana bastante tranquila y sin aglomeraciones. «Ha habido una mezcla entre gente local y turistas», resume la camarera, quien explica que las paellas y el pulpo a la gallega, acompañados de mojitos y piña colada, son los platos que más éxito tienen en esta terraza santacrucera.

Turistas

Raúl Madero, su pareja y sus dos hijos son unos de los miles de turistas que han visitado Canarias durante estas vacaciones. Acudieron a Las Teresitas para cerrar esta semana de desconexión en el que ha sido su primer viaje a Tenerife. Nada más llegar a la playa, lo primero que destacaron fue el bonito paisaje que se podía disfrutar desde ese enclave al que tienen claro que volverán en el futuro.

La playa fue elegida por locales y turistas. / Andrés Gutiérrez

Ana Hurtado y su familia –cinco niños y otros tantos adultos– acudieron a la playa capitalina dispuestos a pasar la jornada dominical. Eligieron precisamente este enclave por la facilidad de acceso y el aparcamiento. Mientras tanto, Betania Gil y sus tres hijos decidieron moverse en transporte público desde La Laguna. «Solemos venir mucho a esta playa y hoy decidimos pasar unas horitas aquí antes de volver a casa y preparar las cosas para la vuelta a la rutina», explicó nada más poner un pie en la arena.

Ocupación y vuelos

De este modo, los locales eran mayoría en esta playa, aunque no pocos coches de alquiler se vieron circulando por estas vías cercanas a la costa. La previsión del Observatorio de Ashotel para Semana Santa era que la ocupación hotelera rondara durante estos días el 80% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se trata, por tanto, de unos datos muy similares a los obtenidos durante el pasado año. Sin embargo, Ashotel alertaba que en las tendencias sobre el comportamiento de las reservas sigue imperando el última hora y que la borrasca Therese que afectó a Canarias hace unos días influyó en la decisión de algunos clientes para cancelar.

No obstante, los aeropuertos canarios registrarán 2.743 vuelos en la operación retorno de Semana Santa, que se inició este domingo y se prolongará hasta este Lunes de Pascua. Este domingo, los aeródromos isleños han registrado unas 1.470 operaciones. Mientras que el aeropuerto de Gran Canaria es el que más actividad registra, con 434 vuelos –146 de ellos internacionales–, el aeropuerto de Tenerife Norte gestiona 275 vuelos y el del sur de la Isla, 239. La jornada del lunes volverá a ser intensa en Gran Canaria, que volverá a registrar el mayor número de operaciones, hasta 401, seguida de Tenerife Norte, con 236 vuelos, y Tenerife Sur, con 209. En total, entre el pasado viernes 27 de marzo y este Lunes de Pascua, los aeropuertos de Canarias tienen previstas 15.019 operaciones durante la Semana Santa.