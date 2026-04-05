Tenerife, un Cabo Cañaveral de las empresas tecnológicas emergentes

Satélites para escanear Canarias, inteligencia artificial para hacer mejores películas, chips para ahorrar energía, un sistema que da una segunda vida a las baterías de los coches eléctricos... Todo esto y mucho más se hace en la Isla. Y hay proyectos en cola. Las empresas tecnológicas despuntan. La nueva Silocon Tenerife ya mueve más de 300 millones al año, solo en las infraestructuras que gestiona el Cabildo. Y todo el sector crea 15.000 empleos directos e indirectos.

El número de compañías que utilizan las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) bate récord en inversión pública y privada y supera por primera vez la barrera del centenar, mientras se busca más espacio. Las ventajas económicas y una completa malla de infraestructuras explican que este pequeño territorio se haya convertido en un gran imán de investigación y desarrollo. De ahí que hayan aterrizado gigantes como Samsung, Telefónica, Intel Capital, Tokyo Electron, Leonardo, Thales, Aytana, Astra... O que hayan prosperado firmas emergentes como Arquimea, Wooptix, Orbidi o EAVE.

La apuesta por la Isla de los emprendedores del I+D se apoya en tres factores: las condiciones económicas, la disponibilidad de un buen número de centros de investigación y la alta conectividad. Rubén Criado, CEO de Arquimea, enumera las razones que llevaron a esta desarrolladora de empresas innovadoras a elegir Tenerife, coincidentes con el resto de marcas. «Las condiciones fiscales favorables y una posición geoestratégica privilegiada como nexo entre Europa, África y América han sido claves».

La estrategia insular atrae a grandes firmas como Samsung, Thales, Leonardo, Aytana, Intel Capital o Telefónica

A ello, Criado suma otro punto vital: «Un ecosistema científico y tecnológico en crecimiento, con acceso a talento cualificado e infraestructuras de primer nivel, que hacen de Tenerife un entorno idóneo para la innovación de alto impacto». Con iniciativas en inteligencia artificial, computación cuántica, robótica y biotecnología, Arquimea ya cuenta con una plantilla de 120 investigadores, ingenieros y otros perfiles altamente cualificados.

El récord de inversión se ha alcanzado por un lado con los 140 millones aportados este año por el Cabildo para consolidar a Tenerife como un polo tecnológico. El año pasado se sumaron, además, dos infraestructuras: un nuevo espacio ligado al PCTT en Barranco Grande (Santa Cruz), de más de 3.700 metros cuadrados, y una nueva nave en el ITER de Granadilla de Abona.

De forma paralela, la corporación insular ha abierto un concurso para conseguir nuevos espacios asociados al Parque Científico y Tecnológico, al que se acaban de presentar dos ofertas. El PCTT cuenta en este momento con cinco sedes: Cuevas Blancas, Barranco Grande, INnovaparq (Universidad de La Laguna), Las Mantecas y la Dársena Pesquera. A estos se suma el enclave virtual, una modalidad diseñada para aquellas empresas que no requieren un espacio físico, pero desean beneficiarse de los servicios, ventajas y oportunidades que ofrece el PCTT. Solo en sus instalaciones cohabitan y se nutren entre ellas un total de 63 empresas, el triple de las que existían hace solo tres años. Si a estas firmas se suman las que se han instalado en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, a las que presta servicio el propio ITER o las que han sido subcontratadas para diferentes proyectos, la cantidad supera el centenar, cifra nunca alcanzada.

Generación de talento

El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, cree que una de las claves de este repunte es que la Isla «no solo ofrece infraestructuras y buena conexión en telecomunicaciones», sino también «talento». «Cada vez salen más jóvenes formados y con capacidad suficiente para sumarse a estas empresas, lo que también ha sido valorado por muchas de ellas a la hora de escoger Tenerife».

Esta tecnored ha multiplicado la inversión privada que se inyecta a la economía insular. Se calcula que el PCTT y el ITER, y las iniciativas asociadas, generan un movimiento superior a los 170 millones anuales y concentran más de un millar de empleos de alto valor añadido. Esta cifra dimensiona el impacto de unos espacios convertidos en una de las grandes palancas de diversificación de la economía isleña.

La Constelación de Satélites

Un ejemplo de proyecto emprendido en Tenerife que abre fronteras y atrae a grandes tecnológicas es la Constelación Canaria de Satélites. Hace solo un mes, el Cabildo la adjudicaba por 21,3 millones de euros a la empresa Telespazio Ibérica, detrás de la cual están dos grandes de la industria aeroespacial: la italiana Leonardo, que vendría a ser como la Indra del país transalpino (67%), y la francesa Thales (33%). En una primera fase, Telespazio diseñará los satélites, iniciando un ciclo completo que abarca también fabricación, validación, lanzamiento, operación, adquisición y explotación de datos.

Serán cuatro satélites que escanearán el territorio canario, especialmente la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y que aportarán datos para múltiples aplicaciones: emergencias, gestión del territorio, seguimiento a los cultivos, evolución del clima... Esta nueva apuesta, la industria aeroespacial, se enmarca en el programa Tenerife Space Horizon, la estrategia insular de un sector en el que la Isla tiene mucho que decir.

Las ventajas fiscales, la posición geoestratégica y un ecosistema bien surtido de centros, los principales atractivos

Todas estas iniciativas no serían posibles sin otros centros de investigación, tanto propios de la corporación insular como externos, que complementen el hábitat necesario para que florezca la I+D. Y Tenerife los tiene. Sin ir más lejos, Tenerife Space Horizon nace del trabajo desarrollado durante años de instituciones científicas como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), dependiente de la Universidad de La Laguna (ULL).

Tampoco serían posibles sin infraestructuras de primer nivel para el procesamiento de datos. Para esta tarea, la Isla cuenta con una herramienta muy potente: Teide y Anaga. Son las mayores computadoras de Canarias. El Cabildo ultima el concurso para aumentar su capacidad. Los superordenadores, que forman un mismo cuerpo de 80 metros cuadrados en el datacenter D-Alix del ITER, se colocarán en el top 3 de los más potentes de España y en la élite europea. Con una inversión de 10 millones, multiplicarán por 30 su poder de procesamiento y alcanzarán los 10 petaflops, la capacidad de 18.000 ordenadores de gama media.

La Corporación insular acaba de recibir dos propuestas para ampliar el Parque Científico y Tecnológico

Merced a este y otros instrumentos, el ITER acoge hoy una unidad de robótica, un área de genómica, conexiones a cables submarinos de fibra óptica, un laboratorio de células fotovoltaicas, un túnel de viento o varios parques solares y eólicos que generan más del 20% de la energía limpia de la Isla. La última incorporación es una antena instalada por Astra, la marca de satélites de comunicaciones. Y gracias a este conglomerado, el ITER cuenta con grandes clientes como Telefónica, Overon-SES, 22Dogs, 3Doubles, Idecnet y Kaudal, o compañías asociadas a estas como Dinosol, Disa, Hospiten...

En Las Mantecas

En esta tierra con mucho abono no paran de brotar propuestas. Ahí está el centro de investigación creado en 2020 en el Parque de Las Mantecas por Arquimea, la empresa española con vocación de desarrollar tecnologías innovadoras que den respuesta a problemas reales de la sociedad.

«Desde la creación del centro hemos lanzado varias startups», detalla su CEO, Rubén Criado. Entre ellas destacan Neural Domains, centrada en la aplicación de inteligencia artificial en entornos críticos como la defensa; Pulsar, especializada en robótica avanzada; Molefy Pharma, que desarrolla ensayos clínicos para el tratamiento de la ELA; o Volinga, una solución basada en inteligencia artificial para la industria audiovisual.

En breve se contratará la ampliación de los superordenadores Teide y Anaga, la gran baza del procesamiento de datos

Otro ejemplo destacado es Wooptix, creada por la Universidad de La Laguna con vocación global. De hecho, también tiene sede en Madrid y Grenoble (Francia). Sus mercados principales son Taiwán, Japón, Corea del Sur, EEUU y Europa.

Sus responsables subrayan de entre las ventajas de Tenerife unas ventajas similares a las del sector audiovisual a través de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Zona Franca. Hoy opera en el vivero de empresas de la Torre Agustín Arévalo de la ULL, el edificio Nanotec del Parque de Las Mantecas y el espacio co-working de la Dársena Pesquera de Santa Cruz, todos vinculados al Parque Científico de Tenerife. Con un equipo de 85 personas, entre otros productos prevé producir módulos ópticos para sus máquinas de metrología de semiconductores, ciencia aplicada a la fabricación de chips.